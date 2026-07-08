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Един от най-успешните селекционери също напусна след световното

За 9 години Златко Далич спечели с Хърватия сребърен и бронзов медал от шампионати на планетата

Днес, 14:44
Златко Далич по време на мач на Хърватия на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.
ЕПА/БГНЕС
Златко Далич по време на мач на Хърватия на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Златко Далич от днес вече не е селекционер на националния отбор на Хърватия. Новината беше потвърдена официално от футболния съюз на страната.

За напускането на Далич (59 г.) се заговори след отпадането на отбора на 1/16-финалите на Мондиал 2026 след драматична загуба с 1:2 от Португалия. Тогава обаче се появи и информация, че на специалиста му е предложен нов договор. В крайна сметка той го е отказал и най-вероятно ще продължи кариерата си в национален или клубен отбор от арабските държави.

За деветте години, през които заемаше поста, Златко Далич успя да се превърне в най-успешния селекционер в историята на хърватския футбол. Под негово ръководство отборът стана световен вицешампион на Мондиал 2018, губейки във финала от Франция, а 4 години по-късно в Катар тимът спечели бронзовите медали. Тимът завърши и на второ място в турнира Лига на нациите, издание 2022/23.

Все още не е оповестено официално кой ще е следващият селекционер, но са много големи шансовете на поста да бъде върнат Славен Билич, който води Хърватия от 2006 до 2012 г. Той изведе "ватрените" до 1/4-финал на Евро 2008, а също така се радваше на топъл прием в родината си след Евро 2012, въпреки че тогава тимът не излезе от групата си.

Златко Далич става поредният селекционер, който се включва в дългия списък напуснали или освободени след отпадането на отборите им от Мондиал 2026. Останалите са Роберто Мартинес (Португалия), Владимир Петкович (Алжир), Джамал Селами (Йордания), Хавиер Агире (Мексико), Юлиян Нагелсман (Германия), Роналд Куман (Нидерландия), Марсело Биелса (Уругвай), Себастиан Бекасесе (Еквадор), Стив Кларк (Шотландия), Карлош Кейрош (Гана) и Хон Мюн-бо (Южна Корея). Футболната федерация на Тунис пък се раздели с двама селекционери в рамките на това световно първенство - Сабри Ламуши и Ерве Ренар.

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Ключови думи:

Златко Далич, Мондиал 2026

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