Макрон защити Мбапе от расистките обиди на парагвайски сенатор

Парагвайски сенатор обиди на расова основа звездата Килиан Мбапе и скандалът вече достигна до най-високи политически нива, след като се намеси президентът на Франция Еманюел Макрон. Преди това пък френската футболна федерация (FFF) обяви, че ще предприеме действия срещу Селестe Амария де Боча заради нейните „презряни и неприемливи" забележки.

След 1/8-финалния мач на световното първенство между Франция и Парагвай, спечелен от "петлите" с 1:0 след гол от дузпа на Мбапе, сенаторката Де Боча, наред с други неща, написа за нападателя, че е „колонизиран камерунец“ , който играе като корав французин, „пълен с комплекси за малоценност, новобогаташ, арогантен и грозен“ .

Мбапе, който е роден в Париж, а родителите му са от Камерун и Алжир, реагира също в социалните мрежи:

„Вие сте презряна жена и недостойна за поста си - написа нападателят на "Реал", като допълни, че Де Боча не представлява Парагвай, „ който беше изпълнен със страст и чест по време на световното първенство“. Мбапе добави, че „никога няма да позволи на хора като Амария де Боча свободата да разпространяват омразата и расизма си по целия свят “.

Реакцията на FFF бе светкавична: „Уверявам нашия капитан, играчите и всички жертви на подобни отвратителни забележки в пълната си подкрепа - написа шефът на френския футбол Филип Диало. - Играчите на френския национален отбор представляват Франция. Нашата страна е тази, която е обиждана тук. Тези забележки са престъпни и осъдителни" .

Френският президент Еманюел Макрон също взе отношение и пренесе скандала на политическо ниво: „Още един гол за Килиан Мбапе. Този път срещу расизма . Напълно го подкрепям. Когато думите нараняват, нашите ценности изпращат послание: достойнство, уважение, братство", заяви той.

В изявлението си Амария де Боча също така нарича Мбапе „идиот“, който „дори не се е научил да пише“. И още : „Вместо кърма, той е смучел кокосови орехи, а най-образованото нещо, за което е чувал, са били шимпанзетата. Трябваше да му покажеш среден пръст, Орландо Хил. Аз го правя в Сената и нищо не се случва!“.

Парагвайската сенаторка има предвид момента, в който Мбапе отказа да се ръкува с вратаря на Парагвай Орландо Хил след края на мача.

След избухването на скандала Амария де Боча публикува обяснително писмо. Основното послание в него е: че проблемът ѝ е между нея и Мбапе и няма нищо общо с Франция. Тя изразява и съжаление за части от изявлението си. „Само след кратко време съжалих, че ви обидих със същите обиди, които самата аз получавам“, пише Амария де Боча, която също е била обект на подмятания заради латиноамериканския си произход и цвета на кожата си.

Но в "обяснението" си Де Боча настоява за извинение лично от Мбапе и отправи допълнително още остри думи. Тя обвини голмайстора, че е упражнил насилие на полова основа в коментарите си за нея и също така го плаши със съдебни действия, ако не ги оттегли.