Норвегия сензационно изхвърли Бразилия от Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Ерлинг Холанд (в гръб) ликува пред многобройните норвежки фенове след втория си гол срещу Бразилия, с който на практика определи изхода на 1/8-финала в Ню Джърси.

Отборът на Норвегия поднесе най-голямата изненада от началото на световното първенство по футбол, след като елиминира Бразилия на 1/8-финалите. В този мач имаше двама герои, и двамата в норвежкия тим - Ерлинг Холанд и вратарят Ориан Ниланд. Нападателят на "Манчестър Сити" вкара и двата гола за победата с 2:1, а Ниланд спаси каквото можеше.

А положенията пред норвежката врата бяха наистина много. Особено след почивката. Но Ниланд бе непробиваем, а и имаше късмет, като в ситуацията в 59-ата минута, когато Ендрик излезе сам срещу него, но не улучи вратата.

И при този натиск норвежците изчакваха подходящия момент. Холанд пък бе точният човек, който да се възползва от половин ситуация. В 80-ата минута той откри резултата с глава след центриране на Андреас Шелдеруп. В 90-ата минута Холанд прокара топката през краката на Данило и направи 2:0. Това бе негов гол №62 за Норвегия и седми от началото на Мондиал 2026, с което се изравни на върха при голмайсторите с Лионел Меси и Килиан Мбапе. Това се оказа и първият случай в историята, когато трима футболисти бележат по седем или повече голове в рамките на едно световно първенство.

1 - This is the first time in World Cup history that three different players have scored 7+ goals in a single edition of the tournament



🇫🇷 Kylian Mbappé: 7 goals

🇦🇷 Lionel Messi: 7 goals

🇳🇴 Erling Haaland: 7 goals



Legendary. pic.twitter.com/gc0ssTJVmU — OptaJoe (@OptaJoe) 5 юли 2026 г.

След този гол вече бе късно "селесао" да направи обрат. Стигна се само до нова дузпа в 10-ата минута на добавеното време, която влезлият като резерва Неймар вкара.

До почивката беше не по-малко драматично. Още в 3-ата минута норвежците отбелязаха попадение чрез Патрик Берг, но то беше отменено заради засада на Александър Сьорлот, който му подаде.

В 14-ата минута пък се стигна до дузпа за "селесао", след като Кристофер Айер фаулира Матеуш Куня. Това бе подминато от главния рефер Исмаил Елфат, въпреки че стана близо до него, но той предпочете да изчака мнението на VAR преди да отсъди нарушението. Наказателният удар беше изпълнен от Бруно Гимараеш, но Ниланд спаси и даде голям психологически стимул на съотборниците си.

С тази победа Норвегия не само се класира за пръв път в историята си на 1/4-финал на световно първенство, но и запази отличния си баланс в мачовете срещу Бразилия - 3 победи и 2 равенства и нито една загуба в петте мача до момента. А петкратният световен шампион се прости с мечтата за шестата титла, за която и треньорският гений на Карло Анчелоти не помогна. Тимът на Бразилия не бе отпадал толкова рано на световно първенство от 1990 г., когато също напусна турнира на 1/8-финал.

В следващата фаза Норвегия ще срещне победителят от двойката Мексико - Англия.