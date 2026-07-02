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Испания се разигра и извади Австрия от Мондиал 2026

Мощната преса на "Ла Фурия" класира тима на 1/8-финалите

Днес, 00:10
Микел Оярсабал (вдясно) обира поздравления след първия си гол срещу Австрия.
ЕПА/БГНЕС
Микел Оярсабал (вдясно) обира поздравления след първия си гол срещу Австрия.

Испания показа защо е действащият европейски шампион и от това пострада Австрия. Симпатичният и добре играещ тим на австрийците не успя да се противопостави на "Ла Фурия роха" и се сбогува със световното първенство по футбол след загуба с 0:3 в 1/16-финал, игран в Лос Анджелис.

Испанците не искаха да допускат никакви неприятни изненади и упражниха натиск с мощна преса още от началото. Гол в 29-ата минута на новото попълнение на "Реал" Марк Кукурея беше отменен заради нарушение на Пау Кубарси срещу вратаря на Австрия Александър Шлагер. Последният геройски се намеси при удари на Микел Оярсабал, Ламин Ямал, но именно Оярсабал го огорчи в 36-ата минута след пас на Кукурея.

След почивката Испания не се дръпна да пази аванса, а напротив - продължи да търси още голове, за да дочака спокойно края на мача. В 66-ата минута десният бек на "Тотнъм" Педро Поро отбеляза първия си гол за националния тим, засичайки подаване на Алекс Баена. 

Червената стихия обаче не се укроти и след това попадение. Капитанът на Австрия Дейвид Алаба изчисти пред голлинията шут на Ямал, а към това трябва да се добави и удар в напречната греда преди почивката на Баена от пряк свободен удар.

Триумфалният край бе сложен отново от Оярсабал в 89-ата минута. Тогава нападателят на "Реал Сосиедад" заби на скорост втория си гол след нова асистенция на Кукурея.

Малко преди това вратарят на испанците Унай Симон подобри рекорда на Валтер Дзенга от брой минути без допуснат гол на световно първенство (517), като тепърва има възможност да го увеличи в 1/8-финала в понеделник, когато съперник ще е победителят от мача Португалия - Хърватия по-късно тази вечер. Доказателство за превъзходството бе и фактът, че австрийците не успяха да отправят нито един точен удар във вратата на Симон.

С днешния успех тимът на Испания не само затвърди очакванията, че ще е един от фаворитите за световната титла, но и сложи край на много неприятна серия. Това бе първа победа за "Ла Фурия роха" в елиминации на световно първенство по футбол от победния финал срещу Нидерландия през 2010 г.

 

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Ключови думи:

Ла фурия роха, Мондиал 2026

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