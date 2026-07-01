Вездесъщият Кейн спаси Англия от огромен резил

ЕПА/БГНЕС Хари Кейн изстрелва топката към вратата на ДР Конго в 86-ата мин., за да вкара победния гол за Англия в 1/16-финала на Мондиал 2026.

Англия се промъкна през иглени уши, за да стигне до 1/8-финалите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. На старта на директните елиминации "трите лъва" едва надделяха над ДР Конго с 2:1, осъществявайки обрат в последния четвърт час от мача на ст. "Мерцедес-Бенц" в Атланта и спасявайки се от огромен резил.

Соченият за тотален аутсайдер африкански тим поведе още в 7-ата мин. благодарение на Брайън Сипенга, пронизал вратарския ъгъл с мощен шут отляво покрай Джордан Пикфорд. Последва повече от час истинска мъка в нападение за световните шампиони от 1966 г., които освен с добре организираната защита на конгоанците се сблъскаха и с непробиваемия им вратар Лионел Мпаси, отразил по фамозен начин поне 4-5 голови изстрела на звездната атака срещу себе си.

Докато на сцената не излезе капитанът на англичаните Хари Кейн, който собственоръчно обърна посоката в последния възможен момент. Нападателят на "Байерн" (Мюнхен) първо изравни резултата след неспасяем изстрел с глава в 75-ата мин., а после в 86-ата завърши по смайващ начин многоходова комбинация с шут под гредата от около 15 метра.

За Кейн головете бяха под №4 и №5 от началото на Мондиал 2026 и той се изравни на второ място в класацията на реализаторите с норвежката машина Ерлинг Холанд. Повече от тях към момента имат само десетките на Аржентина и Франция - Лионел Меси и Килиан Мбапе с по 6 попадения.

Общо английският №9 вече има 13 гола на световни първенства, с които задмина Краля на футбола Пеле във вечната ранглиста. Бразилската икона е отбелязал 12 попадения в шампионата на планетата. Сега Кейн се изравни с французина Жюст Фонтен и е на един гол зад германската легенда Герд Мюлер (14). По-напред са само бразилецът Роналдо (15), германецът Мирослав Клозе (16), Мбапе (18) и Меси (19).

В следващата фаза Англия ще спори за място на 1/4-финалите със съдомакина Мексико. Двубоят е на 5 юли на ст. "Ацтека" в Мексико сити и победителят от него ще се изправи срещу по-добрия измежду Бразилия и Норвегия, които в същия ден ще играят на ст. "МетЛайф" в Ню Джърси.