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България е световен вицешампион по худ. гимнастика отборно

Ансамбълът обаче остана без медал на трето поред световно първенство

Днес, 19:39
Българският квинтет в момент от съчетанието му с пет топки
БФХГ
Българският квинтет в момент от съчетанието му с пет топки

България спечели сребърен медал в отборното класиране на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Вицешампионката индивидуално - Стилияна Николова, класиралата се на 21-о място при жените Ева Брезалиева и ансамбълът, който зае на шесто място, събраха общо 276.050 т. и останаха в класирането след тима на Русия, който се състезава с неутрален статут - 278.300. Трети са китайските гимнастички с 275.400.

България бе отборен шампион от световното във Валенсия 2023, а миналата година в Рио де Жанейро също бе на второ място.

За съжаление обаче българският ансамбъл не можа да спечели медал на трето поредно световно първенство.

На шампионата във Франкфурт Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова се наредиха едва на 6-о място. За последно България бе призьор при ансамблите в София 2022, когато тимът ни триумфира като световен шампион. След това във Валенсия 2023 бе 12-и, на олимпийските игри в Париж 2024 (тогава нямаше световно първенство) - бе четвърти, а в Рио 2025 - шести. Не спечели отличие и във финал на отделните уреди.

Във Франкфурт възпитаничките на треньорката Весела Димитрова изиграха силно първата си композиция - с три обръча и два чифта бухалки, и получиха 27.700 т. На пет топки обаче изпуснаха уред и това доведе до едва 26.900 и обща оценка от 54.600.

Световен шампион стана ансамбълът на Испания с 57.450, а топ 3 допълниха Япония (56.700) и Бразилия (55.500). А пред българския тим са още (55.050) и Украйна (54.900).

Утре са финалите на отделните уреди и индивидуално, и при ансамблите - Стилияна Петрова ще играе на три уреда, а ансамбълът - и на двата.

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Ключови думи:

художествена гимнастика

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