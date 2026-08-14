Стилияна Николова е на 4 от 5 възможни финала

БФХГ Стилияна Николова изпълнява съчетанието си с бухалки в квалификациите за индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

Стилияна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури и място в Топ 8 на три от четирите уреда и така ще участва в четири от петте възможни финала на шампионата.

Световната и европейска вицешампионка натрупа общо 87,350 т. в пресявките (29,800 на обръч; 27,100 на топка; 29,250 на бухалки; 28,300 на лента). Според регламента за крайното класиране се взимат трите най-добри оценки, затова при нея тази на топка отпадна. Именно това е и единственият уред, на който Стили няма да спори за медалите. На обръч и на бухалки тя има втория по сила резултат в квалификациите, а на лента - 5-ия.

С най-добър сбор за финала на многобоя се класира представителката на домакините от Германия Даря Варфоломеев. Олимпийската и двукратната световна и европейска шампионка натрупа актив от 89,000 т. (29,250; 29,700; 27,950; 30,050). Трета е рускинята с неутрален статут Мария Борисова с 86,900 т. (28,850; 28,400; 29,050; 29,000).

За титлата в индивидуалния многобой ще спорят първите 18 грации от квалификациите. Сред тях място не намери втората българска представителка на световното Ева Брезалиева, която се нареди 21-ва в общото подреждане със сбор от 81,150 т. (27,350; 25,850; 26,750; 27,050). Националката ни е 22-ра на обръч, 25-а на топка, 19-а на бухалки и 14-а на лента и няма да участва в нито един финал и на отделните уреди, което значи, че участието ѝ в шампионата на планетата приключи.

В квалификациите участваха общо 94 гимнастички от 73 държави. Финалът в многобоя е днес, като Стилияна Николова ще играе във втората група от 19:30 ч. наше време. Първенството се излъчва на живо по БНТ 1 и БНТ 3.

Първите три най-високо класирани индивидуални гимнастички на финала в многобоя и първите три най-високо класирани ансамбъла в многобоя ще осигурят по една квота за своя национален олимпийски комитет за летните игри в Лос Анджелис 2028. Квотите не са поименни.