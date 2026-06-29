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Бразилия издържа първия стрес тест за титлата

"Селесао" направи инфарктен обрат срещу Япония и стигна до 1/8-финалите

29 Юни 2026Обновена
Каземиро (вдясно) се е извисил над всички и бележи с глава изравнителния гол за Бразилия в 1/16-финала срещу Япония в Хюстън.
ЕПА/БГНЕС
Каземиро (вдясно) се е извисил над всички и бележи с глава изравнителния гол за Бразилия в 1/16-финала срещу Япония в Хюстън.

Устременият към шеста световна титла отбор на Бразилия преодоля първото голямо предизвикателство по пътя. "Селесао" спечели с много усилия 1/16-финала срещу Япония с 2:1 и се класира за следващата фаза.

Първото полувреме по никакъв начин не отговаряше на амбициите на бразилците, които не създадоха нито едно чисто голово положение, въпреки тоталното си предимство във владеенето на топката, което в един момент бе 69:31. На този фон японците предложиха хладнокръвна и умна игра, като изчакваха съперника да сгреши. Това стори Каземиро в 29-ата минута, когато позволи на Кайшу Сано да му отнеме топката и халфът на "Майнц 05" напредна, без да бъде спрян, след което откри резултата - 1:0 за Япония.

Отговорът на Бразилия дойде след почивката. Селекционерът Карло Анчелоти доказа световната си класа и провокира отбора си да упражни убийствен натиск. Много помогнаха и точните смени - Ендрик, заменил през паузата контузения Лукас Пакета, а след това и влезлият в 64-ата минута Габриел Мартинели.

Резултатът от пресата дойде в 56-ата минута, когато грешникът от първото полувреме Каземиро изравни, засичайки с глава центриране на Габриел Магаляеш. След този гол японците заиграха още по-дефанзивно, опитвайки се да достигнат до продължения. А такива вече се очертаваха съвсем реално, когато в 6-ата минута на добавеното време Бруно Гимараеш подаде към Мартинели, който беше безпощаден - 2:1 за Бразилия.

По време на мача камерите често показваха звездата в бразилския тим Неймар, който загряваше като резерва, но така и не получи шанс от Анчелоти да влезе. Но 34-годишният нападател едва ли е останал чак толкова недоволен, след като отборът продължи на 1/8-финалите. Там в неделя "селесао" ще очаква победителя от утрешния двубой между Норвегия и Кот д'Ивоар.

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Ключови думи:

Мондиал 2026, селесао, Карло Анчелоти

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