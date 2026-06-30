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Холанд прати Норвегия на пътя на Бразилия

Лидерът на "викингите" излезе на второ място при голмайсторите в турнира

30 Юни 2026
Ерлинг Холанд (в средата) е хукнал да обере овациите след победния си гол срещу Кот д'Ивоар, а капитанът на тима Мартин Йодегор дори е легнал и се държи невярващо за главата заради очертаващия се успех.
ЕПА/БГНЕС
Ерлинг Холанд (в средата) е хукнал да обере овациите след победния си гол срещу Кот д'Ивоар, а капитанът на тима Мартин Йодегор дори е легнал и се държи невярващо за главата заради очертаващия се успех.

Норвегия не изигра най-добрия си мач, но успя да се класира за 1/8-финалите на Мондиал 2026, където ще срещне един от фаворитите за титлата - Бразилия. "Викингите", водени от своя голмайстор Ерлинг Холанд, спечелиха с 2:1 срещу Кот д'Ивоар в 1/16-финала, игран в Далас. Именно Холанд вкара победния гол и прати тима си напред. Това бе неговото пето попадение от началото на турнира, с което той излезе еднолично на второ място при голмайсторите, като е само на попадение от лидера Лионел Меси.

Норвежкият тим пръв поведе след над половин час дебнене между двата отбора. Лявото крило на РБ (Лайпциг) Антонио Нуса откри в 39-ата минута, след като проби отляво и с много ефектен удар прати топката в далечния горен ъгъл на вратата.

Ивоарците упражниха мощен натиск през втората част и натикаха съперника в половината му. Това даде ефект и в 74-ата минута влезлият като резерва футболист на "Манчестър Юнайтед" Амад Диало прояви страхотна класа, пробивайки през двама норвежци, след което се освободи и изравни за 1:1.

В 86-ата минута обаче Ерлинг Холанд се реваншира за няколкото пропуска преди това и заби за 2:1, след като получи топката на няколко метра от вратата след пас на Патрик Берг.

До края остана време да се изяви и норвежкият вратар Йорян Ниланд, който опази аванса с намеса след пряк свободен удар на Диало и след това настана време за радостни емоции между футболистите и феновете на отбора по трибуните.

Норвегия се класира за трети път в историята си за 1/8-финал на световно първенство след 1938 и 1998 г., когато не успява да преодолее тази фаза. Третият опит за достигане до 1/4-финалите ще е в неделя от 23:00 ч. наше време.

 

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Ерлинг Холанд, Мондиал 2026

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