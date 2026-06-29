Канада е първият 1/8-финалист на Мондиал 2026

Отборът на Канада продължава да пише история по време на Мондиал 2026, на което страната е съорганизатор. "Кленовите листа" не само за пръв път стигнаха до елиминационна фаза на световно първенство по футбол, но и успяха да преодолеят първото стъпало и да се класират за 1/8-финал.

Това стана след много трудна победа с 1:0 над Южна Африка. Мачът в Лос Анджелис предложи предпазлив и дори отблъскващ за окото футбол, в което през първото полувреме надделяха дебненето, тактическите надлъгвания и страхът от грешки. Най-чистото положение бе точно преди почивката, когато канадците в рамките на секунди отправиха два опасни удара, но първият бе избит от Обри Модиба пред голлинията, а при добавения шут топката срещна тялото на вратаря Ронуен Уилямс. Последният спаси през втората част и удар на Тани Олувасей, но по-опасните атаки бяха за африканския тим. При тях топката се изнасяше бързо към наказателното поле, но липсваше последен пас или завършващ удар.

Канадците пък не успяха да канализират усилията си и в тази ситуация единствено грешка можеше да лиши мача от продължения. И тя дойде в първата допълнителна минута след 90-ата. Избита топка от южноафриканците намери непокрит Стивън Еустакио и халфът на ФК "Лос Анджелис" нанесе от воле головия удар.

Така Канада ще играе за пръв път на 1/8-финал на световно първенство, като на 4 юли ще очаква победителя от мача между Нидерландия и Мароко.