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Модрич влезе в ограничения "Клуб 200" на футболните дълголетници

Хърватия постигна първа победа на Мондиал 2026 и изпрати Панама към дома

24 Юни 2026
Доайенът в хърватския тим Лука Модрич е подхвърлян от съотборниците си в чест на своя мач №200 с карираната фланелка на "ватрените".
ЕПА/БГНЕС
Доайенът в хърватския тим Лука Модрич е подхвърлян от съотборниците си в чест на своя мач №200 с карираната фланелка на "ватрените".

Лука Модрич стана едва четвъртият футболист в историята, изиграл 200 мача за националния си отбор. Капитанът на Хърватия започна като титуляр и във втората среща на "ватрените" от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и помогна на балканския тим да спечели първата си победа в турнира - 1:0 срещу Панама.

Единствения гол отбеляза влезлият като резерва на полувремето Анте Будимир. 40-годишният Модрич пък беше сменен в 81-вата мин., за да обере овациите на над 43 000 зрители по трибуните на ст. "Би Ем Оу Фийлд" в Торонто. А след края на двубоя беше понесен на ръце от съотборниците си по случай своя юбилеен двубой.

Доайенът в тима на хърватите изигра своя първи мач с карираната в червено и бяло фланелка на 1 март 2006 г. в контрола срещу Аржентина в Базел. А малко повече от две десетилетия по-късно се присъедини към силно ограничена компания в "Клуб 200" на футболните дълголетници.

Любопитното е, че двама от другите трима членове са все още активни играчи и всъщност са двамата най-велики на новото време, а вероятно и в историята - рекордьорът Кристиано Роналдо с 230 мача за Португалия (2003-2026) и Лионел Меси с 201 мача за Аржентина (2005-2026). Третият е Бадер ал Мутава с 202 двубоя за Кувейт (2003-2022).

В вечния Топ 10 по най-много мачове за националния отбор има още само един активен футболист. Това е 35-годиният нападател на Катар Хасан ал Хайдос, който от 2008 г. досега е изиграл 187 мача за страната си и в момента е част от тима на Мондиал 2026.

С победата си тази нощ Хърватия се доближи максимално до лидерите в група L Англия и Гана, които късно снощи завършиха 0:0 в мача помежду си и имат по 4 т. Загубата пък закотви Панама на дъното с 0 т. и лиши отбора и от теоретичен шанс да продължи към елиминациите.

Местата за 1/16-финалите в този поток ще бъдат разпределени на 27 юни в сблъсъците Панама - Англия и Хърватия - Гана.

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Мондиал 2026, Лука Модрич

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