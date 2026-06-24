Модрич влезе в ограничения "Клуб 200" на футболните дълголетници

ЕПА/БГНЕС Доайенът в хърватския тим Лука Модрич е подхвърлян от съотборниците си в чест на своя мач №200 с карираната фланелка на "ватрените".

Лука Модрич стана едва четвъртият футболист в историята, изиграл 200 мача за националния си отбор. Капитанът на Хърватия започна като титуляр и във втората среща на "ватрените" от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и помогна на балканския тим да спечели първата си победа в турнира - 1:0 срещу Панама.

Единствения гол отбеляза влезлият като резерва на полувремето Анте Будимир. 40-годишният Модрич пък беше сменен в 81-вата мин., за да обере овациите на над 43 000 зрители по трибуните на ст. "Би Ем Оу Фийлд" в Торонто. А след края на двубоя беше понесен на ръце от съотборниците си по случай своя юбилеен двубой.

🎙️ Luka Modrić after his 200th cap for Croatia:



"Thank God, we got three extremely important points. The 100th match didn’t end so well. We wanted to achieve victory and reaching 200 matches in the dearest jersey is something special.



I had the feeling we played with some… pic.twitter.com/PLHCyCbjmj — Croatian Football  (@CroatiaFooty) 24 юни 2026 г.

Доайенът в тима на хърватите изигра своя първи мач с карираната в червено и бяло фланелка на 1 март 2006 г. в контрола срещу Аржентина в Базел. А малко повече от две десетилетия по-късно се присъедини към силно ограничена компания в "Клуб 200" на футболните дълголетници.

Любопитното е, че двама от другите трима членове са все още активни играчи и всъщност са двамата най-велики на новото време, а вероятно и в историята - рекордьорът Кристиано Роналдо с 230 мача за Португалия (2003-2026) и Лионел Меси с 201 мача за Аржентина (2005-2026). Третият е Бадер ал Мутава с 202 двубоя за Кувейт (2003-2022).

Luka Modric is making his 200th appearance for Croatia in his 21st World Cup game. Since his World Cup debut in 2006, only Cristiano Ronaldo (23) and Lionel Messi (27) have played more. pic.twitter.com/1HqoOljMlf — Opta Analyst (@OptaAnalyst) 23 юни 2026 г.

В вечния Топ 10 по най-много мачове за националния отбор има още само един активен футболист. Това е 35-годиният нападател на Катар Хасан ал Хайдос, който от 2008 г. досега е изиграл 187 мача за страната си и в момента е част от тима на Мондиал 2026.

С победата си тази нощ Хърватия се доближи максимално до лидерите в група L Англия и Гана, които късно снощи завършиха 0:0 в мача помежду си и имат по 4 т. Загубата пък закотви Панама на дъното с 0 т. и лиши отбора и от теоретичен шанс да продължи към елиминациите.

Местата за 1/16-финалите в този поток ще бъдат разпределени на 27 юни в сблъсъците Панама - Англия и Хърватия - Гана.