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Роналдо се включи в партито на рекордьорите

Живата легенда на Португалия стана първият футболист с голове на шест световни първенства

23 Юни 2026
Кристиано Роналдо празнува по емблематичния начин първия си гол във вратата на Узбекистан.
ЕПА/БГНЕС
Кристиано Роналдо празнува по емблематичния начин първия си гол във вратата на Узбекистан.

Въпреки всички критики, които понесе след първия мач на Португалия на Мондиал 2026, Кристиано Роналдо доказа, че дори на 41, продължава да е един от най-великите футболисти на всички времена. Капитанът и жива легенда на иберийците вкара два гола и поведе страната си към звучна победа с 5:0 над Узбекистан, записвайки името си на нови места в книгата с рекордите на световните първенства.

Преди всичко Роналдо се превърна в първия и единствен играч, отбелязвал на шест различни шампионата на планетата. Кристиано не е пропускал да се разпише поне веднъж при нито едно от участията си от 2006 г. насам.

С общо 10 гола на финалите на световното той се присъедини към елитната компания на само 17 мъже с двуцифрен брой попадения на най-значимия футболен форум. Колкото него имат седем емблеми от близкото, далечното минало и настоящето: Хелмут Ран, Гжегош Лато, Теофило Кубияс, Гари Линекер, Габриел Батистута, Томас Мюлер и Хари Кейн.

А с повече във вечната класация са други деветима: Шандор Кочиш и Юрген Клинсман (по 11), Пеле (12), Жюст Фонтен (13), Герд Мюлер (14), бразилецът Роналдо (15), Мирослав Клозе и Килиан Мбапе (по 16) и Лионел Меси (18).

Също така CR7 вече е най-добрият голмайстор на Португалия на световните първенства. Той задмина националната икона Еузебио, вкарал 9 пъти на единствения мондиал, на който участва - в Англия през 1966 г.

Тази вечер Роналдо стана вторият най-възрастен голмайстор на световно първенство след камерунеца Роже Мила, който през 1994 г. се разписа на 42 г. и 39 дни. Днес Кристиано е на 41 г. и 138 дни. А освен това той вече е най-възрастният реализатор на два гола в един мач от мондиал, подобрявайки вчерашния рекорд на 39-годишния Меси.

Попаденията на Кристиано Роналдо бяха първото и третото за изразителния успех на португалците, донесъл им първа победа на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Нуно Мендеш и резервата Рафаел Леао също вкараха, а узбекският вратар Абдувохид Нематов си вкара и автогол при изпълнение на корнер след неумел опит за изчистване на най-опитния защитник пред себе си - централния бранител на "Манчестър Сити" Абдукодир Хусанов.

Преди другия мач от група К тази нощ Португалия оглави класирането с актив от 4 т. "Мореплавателите" може да бъдат изместени както от Колумбия (3 т.), така и от ДР Конго (1 т.), в зависимост от развръзката помежду им. Узбекистан е твърдо последен с 0 т.

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