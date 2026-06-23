Роналдо се включи в партито на рекордьорите

Въпреки всички критики, които понесе след първия мач на Португалия на Мондиал 2026, Кристиано Роналдо доказа, че дори на 41, продължава да е един от най-великите футболисти на всички времена. Капитанът и жива легенда на иберийците вкара два гола и поведе страната си към звучна победа с 5:0 над Узбекистан, записвайки името си на нови места в книгата с рекордите на световните първенства.

Преди всичко Роналдо се превърна в първия и единствен играч, отбелязвал на шест различни шампионата на планетата. Кристиано не е пропускал да се разпише поне веднъж при нито едно от участията си от 2006 г. насам.

History for @Cristiano! 🇵🇹



Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS — FIFA (@FIFAcom) 23 юни 2026 г.

С общо 10 гола на финалите на световното той се присъедини към елитната компания на само 17 мъже с двуцифрен брой попадения на най-значимия футболен форум. Колкото него имат седем емблеми от близкото, далечното минало и настоящето: Хелмут Ран, Гжегош Лато, Теофило Кубияс, Гари Линекер, Габриел Батистута, Томас Мюлер и Хари Кейн.

А с повече във вечната класация са други деветима: Шандор Кочиш и Юрген Клинсман (по 11), Пеле (12), Жюст Фонтен (13), Герд Мюлер (14), бразилецът Роналдо (15), Мирослав Клозе и Килиан Мбапе (по 16) и Лионел Меси (18).

Също така CR7 вече е най-добрият голмайстор на Португалия на световните първенства. Той задмина националната икона Еузебио, вкарал 9 пъти на единствения мондиал, на който участва - в Англия през 1966 г.

Cristiano Ronaldo (10) has now scored more goals at FIFA World Cups than any other Portugal player, overtaking Eusébio (9). pic.twitter.com/piRhnblyNF — Opta Analyst (@OptaAnalyst) 23 юни 2026 г.

Тази вечер Роналдо стана вторият най-възрастен голмайстор на световно първенство след камерунеца Роже Мила, който през 1994 г. се разписа на 42 г. и 39 дни. Днес Кристиано е на 41 г. и 138 дни. А освен това той вече е най-възрастният реализатор на два гола в един мач от мондиал, подобрявайки вчерашния рекорд на 39-годишния Меси.

Попаденията на Кристиано Роналдо бяха първото и третото за изразителния успех на португалците, донесъл им първа победа на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Нуно Мендеш и резервата Рафаел Леао също вкараха, а узбекският вратар Абдувохид Нематов си вкара и автогол при изпълнение на корнер след неумел опит за изчистване на най-опитния защитник пред себе си - централния бранител на "Манчестър Сити" Абдукодир Хусанов.

Преди другия мач от група К тази нощ Португалия оглави класирането с актив от 4 т. "Мореплавателите" може да бъдат изместени както от Колумбия (3 т.), така и от ДР Конго (1 т.), в зависимост от развръзката помежду им. Узбекистан е твърдо последен с 0 т.