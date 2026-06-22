Меси вече е голмайстор №1 в историята на световните първенства

ЕПА/БГНЕС Лионел Меси е вдигнал триумфално ръка - току-що е открил резултата на ст. "AT&T" в далаското предградие Арлингтън и е счупил рекорда за най-много голове на световно първенство.

Лионел Меси застана сам на върха в поредната вечна класация на футбола. Капитанът на Аржентина се превърна в голмайстор №1 в историята на световното първенство, вкарвайки и двете попадения за Аржентина при 2:0 срещу Австрия във втория мач на "гаучосите" от Монидал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Гениалният №10 вече има 18 гола във финалите на шампионата, с два повече от досегашния рекордьор Мирослав Клозе. Германецът отбеляза своите 16 попадения в рамките на всички четири турнира, в които участва - през 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4) и 2014 г. (2), когато вдигна и световната купа.

Меси пък има шест поредни участия на мондиали, като пропусна да се разпише само на Мондиал 2010. Той вкара веднъж при дебюта си през 2006-а, четири пъти през 2014-а, веднъж през 2018-а, седем пъти през шампионската 2022-ра и вече пет пъти през 2026-а.

17 - Lionel Messi has now scored the most goals in FIFA World Cup history.



17 - Lionel Messi 🇦🇷

16 - Miroslav Klose 🇩🇪

15 - Ronaldo 🇧🇷

14 - Kylian Mbappé 🇫🇷

14 - Gerd Müller 🇩🇪

13 - Just Fontaine 🇫🇷

12 - Pelé 🇧🇷



Legend. pic.twitter.com/dN8ESWNJuZ — OptaJoe (@OptaJoe) 22 юни 2026 г.

От началото на настоящия турнир Лео е отбелязал всички голове за Аржентина, след като заби хеттрик при 3:0 срещу Алжир на старта в група J. Тази вечер Меси счупи рекорда още с първото си попадение в австрийската врата, дошло в 38-ата минута от мача на ст. "AT&T" в Далас. Изумителното е, че всъщност той можеше да завърши с втори пореден хеттрик, но в началото на срещата пропусна дузпа.

Като не уцели вратата от бялата точка в 9-ата мин., аржентинецът записа името си и в книгата с антирекордите. Меси се превърна във футболиста с най-много пропуски от 11 метра на световно първенство - три от седем изпълнения (статистиката не обхваща наказателните удари след 120-ата минута).

Това беше общо 33-ти пропуск на Меси в кариерата му при изпълнени 147 дузпи на клубно и национално ниво. Процентът му на успеваемост падна на 77,6 - или горе-долу 3/4.

Lionel Messi has now taken (7) and missed (3) the most penalties in World Cup history (excluding shootouts).



❌ vs. Iceland (2018)

⚽ vs. Saudi Arabia (2022)

❌ vs. Poland (2022)

⚽ vs. Netherlands (2022)

⚽ vs. Croatia (2022)

⚽ vs. France (2022)

❌ vs. Austria (2026)



He is… https://t.co/Xq2D3cJgXM pic.twitter.com/luKkUaWcJE — Squawka (@Squawka) 22 юни 2026 г.

Освен всичко друго, Лионел Меси изравни още един рекорд на футболните мондиали, разписвайки се в шести пореден мач от финална фаза. Капитанът на "албиселесте" вкара последователно на Австралия, Нидерландия, Хърватия и Франция в елиминациите на Мондиал 2022 в Катар и сега срещу Алжир и Австрия.

Преди него такова постижение имаха само легендите Жюст Фонтен и Жаирзиньо. Французинът прави това на турнира през 1958 г. в Швеция, а бразилецът го изравнява 12 години по-късно - на Мондиал 1970 в Мексико. Меси ще има шанс да превземе еднолично и тази класация в заключителния за аржентинците ден от груповата фаза на 27 юни срещу Йордания.

С днешния си втори чист успех Аржентина оглави класирането с пълен актив от 6 т. и си гарантира участие на 1/16-финалите.