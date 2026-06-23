Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 13, РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

23 Юни 2026Обновена

ВТОРНИК, 23 ЮНИ

ГРУПА K

ПОРТУГАЛИЯ - УЗБЕКИСТАН 5:0
(Роналдо 6, 39, Мендеш 17, Нематов 60-авт, Леао 87)

 

КОЛУМБИЯ - ДР КОНГО 24.VI, 05:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГРУПА L

АНГЛИЯ - ГАНА 23:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)

 

ПАНАМА - ХЪРВАТИЯ 24.VI, 02:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Лионел Меси (Аржентина);

4 гола: Килиан Мбапе (Франция), Ерлинг Холанд (Норвегия);

3 гола: Джонатан Дейвид (Канада), Дениз Ундав (Германия);

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Хари Кейн (Англия), Йохан Манзамби (Швейцария), Кайл Ларин (Канада), Исмаел Сайбари (Мароко), Матеуш Куня, Винисиус Жуниор (Бразилия), Брайън Броби, Коди Гакпо, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Даичи Камада, Аясе Уеда (Япония), Микел Оярсабал (Испания), Максимилиано Араухо (Уругвай), Исмаила Сар (Сенегал), Кристиано Роналдо (Португалия);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес, Луис Ромо (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич, Ермин Махмич (Босна и Херцеговина), Маурисио Магаляеш, Матиас Галарса (Парагвай), Джовани Рейна, Алекс Фрийман (САЩ), Бреел Емболо, Рубен Варгас, Гранит Джака (Швейцария), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк (Нидерландия), Кейто Накамура, Джуня Ито (Япония), Амад Диало, Франк Кесие (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Трезеге (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Брадли Баркола, Усман Дембеле (Франция), Ибрахим Мбайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор, Маркус Педерсен (Норвегия), Романо Шмид, Марко Арнаутович (Австрия), Али Олуан, Низар ал Рашдан (Йордания), Жоао Невеш, Нуно Мендеш, Рафаел Леао (Португалия), Йоан Уиса (ДР Конго), Джуд Белингам, Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса (Хърватия), Калеб Иренкий (Гана), Даниел Муньос, Луис Диас, Хаминтон Кампас (Колумбия), Абосбек Файзулаев (Узбекистан), Тебохо Мокоена (Южна Африка), Нейтън Салиба (Канада), Ламин Ямал (Испания), Фин Сърман (Нова Зеландия), Кевин Пина, Елио Варела (Кабо Верде), Агустин Канобио (Уругвай), Надир Бенбуали, Амин Гуири (Алжир);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Миро Мухайм (Швейцария) - за Катар, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия, Мохамед Манай (Катар) - за Канада, Камерън Бърджис (Австралия) - за САЩ, Хасан ал Тамбакти (Саудитска Арабия) - за Испания, Абдувохид Нематов (Узбекистан) - за Португалия.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026

Още новини по темата

Роналдо се включи в партито на рекордьорите
23 Юни 2026

Отговорът на Мбапе дойде гръмотевично
23 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 12, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
23 Юни 2026

Меси вече е голмайстор №1 в историята на световните първенства
22 Юни 2026

Германия остана без централния си защитник на световното
22 Юни 2026

Двукратен световен шампион също си изпати от Кабо Верде
22 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 11, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
22 Юни 2026

Еврошампионът Испания си го изкара на Саудитска Арабия
21 Юни 2026

Кюрасао удържа историческа първа точка на световно първенство
21 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 10, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
21 Юни 2026

Нидерландия е с единия крак в плейофите след погром над Швеция
20 Юни 2026

Звездите на Турция се провалиха гръмко на световното
20 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 9, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
20 Юни 2026

САЩ излязоха от групата си на домакинския Мондиал 2026
20 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса