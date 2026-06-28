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Нови висини от Меси, драми и оставки белязаха финала на групите

Гол на Австрия в добавеното време изхвърли Иран от елиминационната фаза

28 Юни 2026Обновена
Лионел Меси (вляво) се готви да изпълни пряк свободен удар, от който вкара гола си срещу Йордания.
ЕПА/БГНЕС
Лионел Меси (вляво) се готви да изпълни пряк свободен удар, от който вкара гола си срещу Йордания.

Груповата фаза на Мондиал 2026 приключи с драматични развръзки, но и постижения. Естествено, във фокуса отново бе Лионел Меси. Той влезе като резерва в 60-ата минута за Аржентина и вкара от пряк свободен удар последния гол за победата с 3:1 над Йордания в група J. Това бе рекорден седми пореден мач, в който Меси бележи на световно първенство. Досега той делеше постижението с легендарните Жюст Фонтен и Жаирзиньо, които имаха по 6 последователни мача с попадения.

Аржентинецът не само вече има 19 гола на шампионати на планетата, с което дръпна още повече пред конкуренцията, но и вече е и с 29 мача на световни първенства, с което е играчът с най-много участия. Той е и футболистът с най-много победи - 19, включително и тази.

Другият мач от групата предложи драматична развръзка, след като Австрия изравни за 3:3 срещу Алжир с попадение на Саша Калайджич в 6-ата минута на добавеното време (след като Марез бе направил 3:2 за Алжир 3 минути преди това). Именно това попадение позволи на австрийците да завършат на втора позиция в крайното класиране, но и косвено изхвърли Иран от елиминационната фаза.

Финалните мачове в групите се запомниха и с друг рекорд - Хари Кейн вече е голмайстор №1 за Англия на световни първенства, след като вкара с глава в 67-ата минута и оформи успеха с 2:0 над Панама в група L. Той вече има 11 гола и държи рекорда еднолично, изпреварвайки Гари Линекер. Центрирането на гола бе на Джуд Белингам, който пък преди това откри резултата в 62-ата минута.

В другия мач Хърватия спечели с 2:1 срещу Гана и завърши на второ място, което означава, че следващият съперник на хърватите ще е Португалия. Центрирането за победния гол на Никола Влашич бе на Лука Модрич, който на 40 години стана най-възрастният автор на асистенция на световно първенство.

Що се отнася до португалците, те завършиха 0:0 с Колумбия в последния мач от група К и останаха на втора позиция. Това прати лидера Колумбия срещу Гана в следващата фаза. Напред от група К продължи и ДР Конго след победа с 3:1 над Узбекистан.

А краят на груповата фаза донесе и оставки. Първата я подаде селекционерът на Шотландия Стив Кларк, след като тимът му завърши на трето място в група С и не успя да продължи.

"Най-трудно ми е да се сбогувам с футболистите, защото без тях нямаше как да създадем тези незабравими моменти, през които преминахме от 2019 година насам. За мен бе чест да бъде техен треньор и те заслужават всички похвали. Благодаря им, че можех да работя с тях и желая успех на моя наследник", заяви Кларк.

Последва го и селекционерът на Южна Корея Хон Мюн-бо, чийто тим остана трети в група А с една победа и две загуби, което не бе достатъчно за място в елиминациите. "Бих искал да се извиня на нашите фенове, които обичат корейския футбол и подкрепят националния отбор. Не постигнахме резултатите, на които се надяваха нашите фенове, и цялата отговорност е моя", заяви Хон.

 

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ

Този гол на Саша Калайджич (вляво) срещу Алжир класира австрийците напред за сметка на тима на Иран.
ЕПА/БГНЕС Този гол на Саша Калайджич (вляво) срещу Алжир класира австрийците напред за сметка на тима на Иран.
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Ключови думи:

Мондиал 2026, Лионел Меси, Хари Кейн

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