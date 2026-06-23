Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отговорът на Мбапе дойде гръмотевично

Французинът настигна Клозе и подгони Меси, а буря прекъсна мача във Филаделфия за над два часа

Днес, 07:25
Проливният дъжд във Филаделфия започна да се изсипва малко преди края на първата част, а по време на паузата беше задействан протоколът за сигурност, изискващ зрителите да напуснат трибуните и да потърсят убежище, докато бурята отмине.
ЕПА/БГНЕС
Проливният дъжд във Филаделфия започна да се изсипва малко преди края на първата част, а по време на паузата беше задействан протоколът за сигурност, изискващ зрителите да напуснат трибуните и да потърсят убежище, докато бурята отмине.

Отговорът на Килиан Мбапе на хвърлената ръкавица от Лионел Меси на Мондиал 2026 не закъсня. Единствено беше забавен заради страховита гръмотевична буря във Филаделфия, довела до безпрецедентно дълго прекъсване на мач от световно първенство по футбол по време на срещата Франция - Ирак от група I на шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

В своя юбилеен мач №100 с екипа на "петлите" френският нападател отбеляза два гола за победата с 3:0 над азиатския съперник и само на 27 г. вече има 16 попадения във финалните фази на турнира на ФИФА. Така Мбапе настигна във вечната класация германската легенда Мирослав Клозе и подгони Меси, който няколко часа по-рано също се разписа два пъти и установи новия рекорд на 18.

Двубоят се игра на ст. "Линкълн Файненшъл Фийлд", който беше евакуиран по време на почивката. Проливният дъжд започна да се изсипва малко преди края на първата част, а по време на паузата беше задействан протоколът за сигурност, изискващ зрителите да напуснат трибуните и да потърсят надеждно убежище, докато бурята отмине.

По нововъведените правила феновете не може да бъдат на открито в продължение на 30 минути, ако в радиус от 8 мили (13 км) бъде засечена светкавица, като всяка следваща рестартира часовника. Така началото на второто полувреме беше забавено с почти 130 минути.

"В съблекалнята по време на почивката играхме карти - разказа селекционерът на Франция Дидие Дешан. - Чакахме, защото имаше обявени времеви интервали, които непрекъснато бяха избутвани назад. Най-важното за мен и [треньора на Ирак] Греъм Арнолд беше да имаме 20-те минути, за да се загреем отново и да не поемаме никакви рискове. За първи път ми се случва такова нещо. И се надявам да е за последен."

Мбапе вкара първия си гол още в 14-ата мин., а вторият дойде около три часа по-късно в 54-тата. Автор на третото попадение стана носителят на "Златната топка" Усман Дембеле в 66-ата.

Силен дъжд се изля и преди другия мач от групата тази нощ - между Норвегия и Сенегал, игран малко по на север на източното крайбрежие на Щатите - в Ийст Ръдърфорд. Срещата на ст. "МетЛайф" обаче започна навреме и завърши с успех с 3:2 в полза на скандинавците, които заедно с французите си осигуриха място на 1/16-финалите с по 6 т. в класирането.

С два гола за успеха се отличи норвежката машина в нападение Ерлинг Холанд, а един отбеляза Маркус Педерсен. И двете попадения за африканците вкара Исмаила Сар. А осигуряването на участие в елиминациите отприщи "викингската" радост както по трибуните, така и на терена:

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026, Килиан Мбапе

Още новини по темата

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 12, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
23 Юни 2026

Меси вече е голмайстор №1 в историята на световните първенства
22 Юни 2026

Германия остана без централния си защитник на световното
22 Юни 2026

Двукратен световен шампион също си изпати от Кабо Верде
22 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 11, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
22 Юни 2026

Еврошампионът Испания си го изкара на Саудитска Арабия
21 Юни 2026

Кюрасао удържа историческа първа точка на световно първенство
21 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 10, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
21 Юни 2026

Нидерландия е с единия крак в плейофите след погром над Швеция
20 Юни 2026

Звездите на Турция се провалиха гръмко на световното
20 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 9, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
20 Юни 2026

САЩ излязоха от групата си на домакинския Мондиал 2026
20 Юни 2026

Мексико е първият 1/16-финалист на Мондиал 2026
19 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 8, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
19 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса