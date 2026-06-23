Отговорът на Мбапе дойде гръмотевично

ЕПА/БГНЕС Проливният дъжд във Филаделфия започна да се изсипва малко преди края на първата част, а по време на паузата беше задействан протоколът за сигурност, изискващ зрителите да напуснат трибуните и да потърсят убежище, докато бурята отмине.

Отговорът на Килиан Мбапе на хвърлената ръкавица от Лионел Меси на Мондиал 2026 не закъсня. Единствено беше забавен заради страховита гръмотевична буря във Филаделфия, довела до безпрецедентно дълго прекъсване на мач от световно първенство по футбол по време на срещата Франция - Ирак от група I на шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

В своя юбилеен мач №100 с екипа на "петлите" френският нападател отбеляза два гола за победата с 3:0 над азиатския съперник и само на 27 г. вече има 16 попадения във финалните фази на турнира на ФИФА. Така Мбапе настигна във вечната класация германската легенда Мирослав Клозе и подгони Меси, който няколко часа по-рано също се разписа два пъти и установи новия рекорд на 18.

Start of 2nd half France vs Iraq delayed by heavy storms. Fans told to seek shelter pic.twitter.com/BLhZtv3z7k — Martin Frank (@Mfranknfl) 23 юни 2026 г.

Двубоят се игра на ст. "Линкълн Файненшъл Фийлд", който беше евакуиран по време на почивката. Проливният дъжд започна да се изсипва малко преди края на първата част, а по време на паузата беше задействан протоколът за сигурност, изискващ зрителите да напуснат трибуните и да потърсят надеждно убежище, докато бурята отмине.

По нововъведените правила феновете не може да бъдат на открито в продължение на 30 минути, ако в радиус от 8 мили (13 км) бъде засечена светкавица, като всяка следваща рестартира часовника. Така началото на второто полувреме беше забавено с почти 130 минути.

For the first time this World Cup, play has been halted between France and Iraq due to severe weather warnings in Philadelphia ⛈️ pic.twitter.com/TnwpC4nlJL — B/R Football (@brfootball) 22 юни 2026 г.

"В съблекалнята по време на почивката играхме карти - разказа селекционерът на Франция Дидие Дешан. - Чакахме, защото имаше обявени времеви интервали, които непрекъснато бяха избутвани назад. Най-важното за мен и [треньора на Ирак] Греъм Арнолд беше да имаме 20-те минути, за да се загреем отново и да не поемаме никакви рискове. За първи път ми се случва такова нещо. И се надявам да е за последен."

Мбапе вкара първия си гол още в 14-ата мин., а вторият дойде около три часа по-късно в 54-тата. Автор на третото попадение стана носителят на "Златната топка" Усман Дембеле в 66-ата.

Силен дъжд се изля и преди другия мач от групата тази нощ - между Норвегия и Сенегал, игран малко по на север на източното крайбрежие на Щатите - в Ийст Ръдърфорд. Срещата на ст. "МетЛайф" обаче започна навреме и завърши с успех с 3:2 в полза на скандинавците, които заедно с французите си осигуриха място на 1/16-финалите с по 6 т. в класирането.

С два гола за успеха се отличи норвежката машина в нападение Ерлинг Холанд, а един отбеляза Маркус Педерсен. И двете попадения за африканците вкара Исмаила Сар. А осигуряването на участие в елиминациите отприщи "викингската" радост както по трибуните, така и на терена: