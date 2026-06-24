МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 14, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)

СРЯДА, 24 ЮНИ

ГРУПА А

ЧЕХИЯ - МЕКСИКО 0:3

(М. Чавес 55, Киньонес 61, Фидалго 90+4)

ЮЖНА АФРИКА - ЮЖНА КОРЕЯ 1:0

(Масеко 63)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ГРУПА В

ШВЕЙЦАРИЯ - КАНАДА 2:1

(Варгас 46, Манзамби 57; П. Дейвид 76)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - КАТАР 3:1

(Алайбегович 29, Абунада 34-авт, Махмич 80; Ал Хайдос 42)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ГРУПА С

ШОТЛАНДИЯ - БРАЗИЛИЯ 0:3

(Винисиус 7, 45+3, Куня 60)

МАРОКО - ХАИТИ 4:2

(Хакими 39, Сайбари 45+1, Рахими 78, Ясин 89; Буну 10-авт, Исидор 43)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Лионел Меси (Аржентина);

4 гола: Килиан Мбапе (Франция), Ерлинг Холанд (Норвегия), Винисиус Жуниор (Бразилия);

3 гола: Джонатан Дейвид (Канада), Дениз Ундав (Германия), Йохан Манзамби (Швейцария), Исмаел Сайбари (Мароко), Матеуш Куня (Бразилия);

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Хари Кейн (Англия), Кайл Ларин (Канада), Брайън Броби, Коди Гакпо, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Даичи Камада, Аясе Уеда (Япония), Микел Оярсабал (Испания), Максимилиано Араухо (Уругвай), Исмаила Сар (Сенегал), Кристиано Роналдо (Португалия), Даниел Муньос (Колумбия), Рубен Варгас (Швейцария), Ермин Махмич (Босна и Херцеговина), Хулиан Киньонес (Мексико);

1 гол: Раул Хименес, Луис Ромо, Матео Чавес, Алваро Фидалго (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич, Керим Алайбегович (Босна и Херцеговина), Маурисио Магаляеш, Матиас Галарса (Парагвай), Джовани Рейна, Алекс Фрийман (САЩ), Бреел Емболо, Гранит Джака (Швейцария), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк (Нидерландия), Кейто Накамура, Джуня Ито (Япония), Амад Диало, Франк Кесие (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг, Антъни Еланга (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Трезеге (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Брадли Баркола, Усман Дембеле (Франция), Ибрахим Мбайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор, Маркус Педерсен (Норвегия), Романо Шмид, Марко Арнаутович (Австрия), Али Олуан, Низар ал Рашдан (Йордания), Жоао Невеш, Нуно Мендеш, Рафаел Леао (Португалия), Йоан Уиса (ДР Конго), Джуд Белингам, Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса, Анте Будимир (Хърватия), Калеб Иренкий (Гана), Луис Диас, Хаминтон Кампас (Колумбия), Абосбек Файзулаев (Узбекистан), Тебохо Мокоена, Тапело Масеко (Южна Африка), Нейтън Салиба, Промис Дейвид (Канада), Ламин Ямал (Испания), Фин Сърман (Нова Зеландия), Кевин Пина, Елио Варела (Кабо Верде), Агустин Канобио (Уругвай), Надир Бенбуали, Амин Гуири (Алжир), Хасан ал Хайдос (Катар), Уилсон Исидор (Хаити), Ашраф Хакими, Суфиан Рахими, Жесим Ясин (Мароко);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Миро Мухайм (Швейцария) - за Катар, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия, Мохамед Манай (Катар) - за Канада, Камерън Бърджис (Австралия) - за САЩ, Хасан ал Тамбакти (Саудитска Арабия) - за Испания, Абдувохид Нематов (Узбекистан) - за Португалия, Махмуд Абунада (Катар) - за Босна и Херцеговина, Ясин Буну (Мароко) - за Хаити.