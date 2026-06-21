Еврошампионът Испания си го изкара на Саудитска Арабия

ЕПА/БГНЕС Ламин Ямал празнува дебютния си гол на световно първенство, с който изпревари Лео Меси в класацията на най-младите реализатори в историята

Европейският шампион Испания напълно заличи разочароващия си старт на световното първенство, след като във втория мач разгроми Саудитска Арабия с 4:0.

"Ла Фурия" допусна сензационно равенство (0:0) на старта срещу дебютанта Кабо Верде и тази вечер трябваше да спечели задължително, за да си подсигури излизането от гр.H. Направи го безапелационно, като си го изкара на саудитците. Испания имаше тотално превъзходство, владеейки топката в 2/3 от игровото време (67%), отправи общо 21 удара, от които 8 точни (срещу 3/1 за противника) и изпълни 6 ъглови удара (срещу 1).

Головата фиеста откри Ламин Ямал, който се разписа още в 10-ата мин. след асистенция на Микел Оярсабал. Така на едва 18 г. и 343 дни звездата на "Барселона" стана осмият най-млад футболист, реализирал гол на световно първенство и мина точно пред Лионел Меси, който на 18 г. и 357 дни се разписа на 16 юни 2006 г. за Аржентина срещу Сърбия.

№1 по този показател си остава Краля на футбола Пеле, вкарал за Бразилия срещу Уелс на 19 юни 1958 г., когато е на 17 г. и 253 дни. Пред Ямал са още Мануел Росас (Мекс, през 1930 г.), Гави (Исп, 2022), Ибрахим Мбайе (Сенегал, срещу Франция на Мондиал 2026), Майкъл Оуен (Анг, 1998), Николае Ковач (Рум, 1930) и Дмитри Сичов (Рус, 2002).

Постижението на Ямал бързо мина на заден план, защото след 11 минути Оярсабал реализира за 2:0 и само след още 3 увеличи на 3:0. Така капитанът на "Реал Сосиедад" стана едва третият играч, участвал в три попадения (с гол или асистенция) в първите 30 минути на мач на световно.

Другите двама са унгарецът Ласло Фазекаш (гол и 2 асистенции), при най-голямата победа на световни първенства - над Салвадор с 10:1 през 1982 г., както и Тони Кроос (2 гола и асистенция до 26-ата мин.) през 2014 г., при 7:1 за Германия над Бразилия.

По ирония на съдбата, само преди няколко дни, срещу Кабо Верде, Оярсабал направи антирекорд, превръщайки се в първия футболист, който въобще не е докоснал топката в първите 30 минути.

След 3:0 атаките на испанците не секнаха ни най-малко, но те стигнаха до само още един гол - по-точно автогол на Хасан ал Тамбакти, след шут на Марк Кукурея в 49-ата мин. Имаше и едно отменено заради засада попадение - на Феран Торес в 90+2 мин., но това нямаше на практика никакво значение - Испания спечели убедително необходимите 3 точки и вече има 4 преди последния мач от гр.H - срещу Уругвай.