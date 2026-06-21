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Кюрасао удържа историческа първа точка на световно първенство

Германия обърна Кот д`Ивоар и очаква съперник на 1/16-финалите на Мондиал 2026

Днес, 07:07
Привържениците на Кюрасао празнуват нулевото равенство срещу Еквадор по трибуните на ст. "Ероухед" в Канзас сити.
ЕПА/БГНЕС
Привържениците на Кюрасао празнуват нулевото равенство срещу Еквадор по трибуните на ст. "Ероухед" в Канзас сити.

Дебютантът на световното първенство Кюрасао спечели първата си точка на най-големия футболен форум. Карибската държава, която на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико се превърна в най-малката нация, участвала някога на финалите на шампионата, завърши 0:0 срещу Еквадор във втория си мач от група Е.

Срещата на ст. "Ероухед" в Канзас сити, щата Мисури, се превърна в същинско опълчение за момчетата на холандския селекционер Дик Адвокаат, които се справиха геройски с мисията си. Вратарят Елой Гроом направи фантастичните 15 спасявания и в крайна сметка опази мрежата си суха след общо 27 удара към себе си.

Играчите от Кюрасао стигнаха до три точни изстрела в еквадорската врата, но не успяха да отбележат втория си гол на световното. Първият дойде при 1:7 на старта срещу Германия.

Късно снощи Бундестимът извоюва втората си победа в групата, осъществявайки пълен обрат срещу Кот д`Ивоар - 2:1 на ст. "Би Ем Оу Фийлд" в Торонто. Африканският тим поведе с гол на капитана Франк Кесие в 30-ата мин., но "маншафтът" материализира по-добрата си игра с две попадения на влезлия като резерва Дениз Ундав - в 68-ата и в 4-тата от добавеното време отвъд 90-те.

"Много съм щастлив за момчетата, защото в последния четвърт час отново вложиха страшно много усилия - коментира германският селекционер Юлиан Нагелсман. - Като цяло през второто полувреме бяхме много по-добри, усещахме, че ги притискаме. Всички, които влязоха, дадоха всичко от себе си. Според мен те просто играят един за друг и всички, които се появиха от пейката, се справиха отлично. Много съм доволен."

Двубоят беше с историческа стойност за доайена в състава на Германия Мануел Нойер, който се превърна във вратаря с най-много мачове на световно първенство. За 40-годишния страж на "Байерн" (Мюнхен) това беше 21-ви двубой на мондиал и той изпревари с един французина Юго Лорис.

С пълен актив от 6 т. германците си гарантираха първото място в група Е и очакват съперник на 1/16-финалите. Четирикратните световни шампиони ще започнат елиминациите на 29 юни в Бостън срещу третия от група А, B, C, D или F.

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