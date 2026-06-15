Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 5, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)

16 Юни 2026Обновена

ПОНЕДЕЛНИК, 15 ЮНИ

ГРУПА G

БЕЛГИЯ - ЕГИПЕТ  1:1
(Хани 66-авт; Ашур 19)

 

ИРАН - НОВА ЗЕЛАНДИЯ  2:2
(Резаеян 32, Мохеби 64; Джъст 7, 54)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГРУПА Н

ИСПАНИЯ - КАБО ВЕРДЕ  0:0

 

САУДИТСКА АРАБИЯ - УРУГВАЙ  1:1
(Ал Амри 41; Араухо 80)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГОЛМАЙСТОРИ

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико), Ладислав Крейчи (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич (Босна и Херцеговина), Кайл Ларин (Канада), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаел Сайбари (Мароко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония), Амад Диало (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела Ал Амри (Саудитска Арабия), Максимилиано Араухо (Уругвай);

Автогол: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026

Още новини по темата

Феновете са най-губещи от паузите за хидратация на Мондиал 2026
16 Юни 2026

Еврошампионът сбърка сензационно при старта си на Мондиал 2026
15 Юни 2026

Поискано бе отстраняването на VAR-рефер от Мондиал 2026 за расистки жест
15 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 4, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
15 Юни 2026

Бундестимът тръгна като за световно - 7:1 над Кюрасао
14 Юни 2026

ФИФА ще плати всички пари на недопуснатия на Мондиал 2026 рефер
14 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 3, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
14 Юни 2026

"Селесао" на Анчелоти пое неуверено към 6-ата
14 Юни 2026

ФИФА обвини феновете за празните места на мач №2
13 Юни 2026

Най-популярният футболист на САЩ успокои, че е добре
13 Юни 2026

Канада не даде виза на звезда на Гана
13 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 2, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
13 Юни 2026

Капитанът на Япония е аут от световното
12 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 1, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
12 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса