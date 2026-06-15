Поискано бе отстраняването на VAR-рефер от Мондиал 2026 за расистки жест

Органът за наблюдение на дискриминацията на ФИФА по време на Световното първенство по футбол поиска отстраняването на един от реферите, отговарящи за системата за видеоанализ VAR. Скандалът около австралийския съдия Шон Еванс се разрази заради негов жест по време на снощния мач Германия - Кюсарао. В момент, в който камерата показваше VAR-стаята, той бе уловен да прави жест ОК с дясната си ръка. През последните години обаче този знак се приема като символ на крайнодесни групи. Средният и безименният пръст, заедно с кутрето са изпънати и символизират буквата W (White), а палецът и показалецът оформят с линията на ръката букмата P (Power), което заедно означава "Бяла сила" (White Power). А това е един от призивите на неонацистите.

През 2019 година този жест бе определен за символ на омраза от базираната в Ню Йорк Антидифамационна лига.

Aussie referee Shaun Evans made his 5 seconds count here 🤣



🏆 #FIFAWorldCup | June 12 - July 20 | Every Match on SBS 📺 pic.twitter.com/I1WXddPTXJ — SBS Sport (@SBSSportau) 15 юни 2026 г.

"Съветът на нашите експерти е, че използваният жест ясно наподобява обърната с главата надолу символ ОК, използван като символ на "бялата сила" в глобалните крайнодесни кръгове. Очевидно е, че този служител не би трябвало да има повече роля на това Световно първенство. Защо служителят използва този символ на световно футболно събитие точно в момента, в който знае, че камерите са върху него? Отбелязваме, че в двата следващи мача изглежда телевизионните режисьори са спрели да представят ВАР-панела на телевизионната аудитория", се казва в изявление на мрежата Fare, дългогодишен партньор на ФИФА и УЕФА за наблюдение на расистки и дискриминационни скандирания, знамена и символи на международни мачове.

Към момента не е ясно дали Еванс, който е в ранглистата на ФИФА от 2017 г. и бе VAR-рефер и на Мондиал 2022, е направил жест, че всичко е наред или действително е използвал неонацистки символ.

ГОЛЕМИ ХОНОРАРИ ЗА ГЛАВНИТЕ СЪДИИ НА ТУРНИРА

Всеки главен рефер на Мондиал 2026 ще получи 100 000 долара само за участието си, съобщава в. "Таймс". Отделно хонорарът за всеки мач от груповата фаза е 3000 долара, а всеки мач от елиминациите до финала носи по 10 000 долара. Ако се спази традицията, че съдията, който ръководи финала на всяко Световно първенство, има по четири мача в турнира, то той ще получи общо $126 000.

Тъчреферите пък ще получат по 25 000 долара за участие в турнира. За тези във VAR-стаите са предвидени по 3000 долара за всеки мач от груповата фаза и 5000 долара в елиминационните мачове.

ФИФА ангажира 52-ма ръководещи съдии, 88 асистент-рефери и 30 VAR-арбитри.