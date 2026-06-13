Най-популярният футболист на САЩ успокои, че е добре

ЕПА/БГНЕС Кристиан Пулишич (вдясно) се радва със съотборниците си, след като е открил резултата срещу Парагвай в момент от мача в Лос Анджелис преди да получи контузия.

Най-популярният американски национал Кристиан Пулишич увери, че не е получил сериозна травма при победата на САЩ с 4:1 над Парагвай в откриващия мач от група D на Световното първенство по футбол. Нападателят на "Милан" бе сменен на почивката заради болки в левия прасец и предизвика притеснения сред феновете. Той обаче бе категоричен, че това е станало превантивно, още повече, че домакините водеха с 3:0 след първата част. Докато бе в игра Пулишич бе в основата на автогола на Дамиан Бобадия и асистира за първото от двете попадения на Фоларин Балогун.

"Просто получих лек удар през първото полувреме, така че наистина се надявам да не е нищо сериозно. Днес взехме малко предпазни мерки, но се надявам да бъда добре през следващите няколко дни. Имал съм подобни неща и преди. Оставам позитивен. Не мисля, че е нещо особено", заяви 27-годишният Пулишич, който има и най-много мачове и голове за САЩ сред съотборниците си на турнира (86 двубоя, 33 попадения). Следващият мач на Щатите е на 19 юни срещу Австралия.

Иначе американците наложиха убийствено темпо до почивката, когато си осигуриха и победата. Това бе и най-убедителният успех от началото на Мондиал 2026. След срещата селекционерът Маурисио Почетино похвали тима си за показаната игра: "Много се гордея. Играчите и щабът заслужават огромно признание за това представяне. Най-важното е играта и емоцията. Знаем, че това е само началото, нищо повече. Това е само един мач. Сега трябва да бъдем умни и да продължим в тази посока. Много сме щастливи, защото първият мач винаги е много труден, тъй като сме домакини на Световното първенство, но се справихме с очакванията и напрежението. Първите 45 минути бяха невероятни - трудно е да се намери отбор, който може да играе така."

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро поздрави съперника за показания футбол: "Отборът на САЩ спечели абсолютно заслужено. Те ни надиграха тактически, технически и физически. Има нива, където организацията ни в отбрана, решителността и усилията не са достатъчни. Има неща, които все още трябва да направим и да разберем, че те са от съществено значение, ако искаме да продължим напред в това състезание. Трябва да се съсредоточим върху печеленето на точките, от които се нуждаем, за да се класираме. Световното първенство започва сега, то не свършва днес. Докато ни остава и една минута на терена, ще продължим да се борим за класиране."

ОТКРИВАНЕ №3 МИНА БЕЗ ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛД ТРЪМП

Американският президент Доналд Тръмп не присъства на трибуните на мача между САЩ и Парагвай, а вместо него в ложите бе държавният секретар Марко Рубио. Очакванията са Тръмп да посети някой от следващите два мача на тима в груповата фаза. Преди двубоя се състоя и третата, последна церемония по откриването на Мондиал 2026. Както е известно, всяка от държавите, организиращи турнира, проведе свое шоу.

В това в Лос Анджелис участие взеха Кейти Пери, рапърът Фючър, нигерийската звезда Рема,бразилката Анита, южноафриканката Тила и K-Pop звездата Лиса от групата "Блекпинк". Овациите обра 10-годишният норвежки изпълнител Тиус Лука, която пя с Пери нейния хит Wonder. Сред знаменитостите на трибуните бяха Дейвид Бекъм със съпругата си Виктория и холивудската звезда Том Круз.