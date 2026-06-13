Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Най-популярният футболист на САЩ успокои, че е добре

Американците записаха най-убедителната победа до момента на световното първенство

Днес, 09:59
Кристиан Пулишич (вдясно) се радва със съотборниците си, след като е открил резултата срещу Парагвай в момент от мача в Лос Анджелис преди да получи контузия.
ЕПА/БГНЕС
Кристиан Пулишич (вдясно) се радва със съотборниците си, след като е открил резултата срещу Парагвай в момент от мача в Лос Анджелис преди да получи контузия.

Най-популярният американски национал Кристиан Пулишич увери, че не е получил сериозна травма при победата на САЩ с 4:1 над Парагвай в откриващия мач от група D на Световното първенство по футбол. Нападателят на "Милан" бе сменен на почивката заради болки в левия прасец и предизвика притеснения сред феновете. Той обаче бе категоричен, че това е станало превантивно, още повече, че домакините водеха с 3:0 след първата част. Докато бе в игра Пулишич бе в основата на автогола на Дамиан Бобадия и асистира за първото от двете попадения на Фоларин Балогун.

"Просто получих лек удар през първото полувреме, така че наистина се надявам да не е нищо сериозно. Днес взехме малко предпазни мерки, но се надявам да бъда добре през следващите няколко дни. Имал съм подобни неща и преди. Оставам позитивен. Не мисля, че е нещо особено", заяви 27-годишният Пулишич, който има и най-много мачове и голове за САЩ сред съотборниците си на турнира (86 двубоя, 33 попадения). Следващият мач на Щатите е на 19 юни срещу Австралия.

Иначе американците наложиха убийствено темпо до почивката, когато си осигуриха и победата. Това бе и най-убедителният успех от началото на Мондиал 2026. След срещата селекционерът Маурисио Почетино похвали тима си за показаната игра: "Много се гордея. Играчите и щабът заслужават огромно признание за това представяне. Най-важното е играта и емоцията. Знаем, че това е само началото, нищо повече. Това е само един мач. Сега трябва да бъдем умни и да продължим в тази посока. Много сме щастливи, защото първият мач винаги е много труден, тъй като сме домакини на Световното първенство, но се справихме с очакванията и напрежението. Първите 45 минути бяха невероятни - трудно е да се намери отбор, който може да играе така."

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро поздрави съперника за показания футбол: "Отборът на САЩ спечели абсолютно заслужено. Те ни надиграха тактически, технически и физически. Има нива, където организацията ни в отбрана, решителността и усилията не са достатъчни. Има неща, които все още трябва да направим и да разберем, че те са от съществено значение, ако искаме да продължим напред в това състезание. Трябва да се съсредоточим върху печеленето на точките, от които се нуждаем, за да се класираме. Световното първенство започва сега, то не свършва днес. Докато ни остава и една минута на терена, ще продължим да се борим за класиране."

 

ОТКРИВАНЕ №3 МИНА БЕЗ ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛД ТРЪМП

Американският президент Доналд Тръмп не присъства на трибуните на мача между САЩ и Парагвай, а вместо него в ложите бе държавният секретар Марко Рубио. Очакванията са Тръмп да посети някой от следващите два мача на тима в груповата фаза. Преди двубоя се състоя и третата, последна церемония по откриването на Мондиал 2026. Както е известно, всяка от държавите, организиращи турнира, проведе свое шоу.

В това в Лос Анджелис участие взеха Кейти Пери, рапърът Фючър, нигерийската звезда Рема,бразилката Анита, южноафриканката Тила и K-Pop звездата Лиса от групата "Блекпинк". Овациите обра 10-годишният норвежки изпълнител Тиус Лука, която пя с Пери нейния хит Wonder. Сред знаменитостите на трибуните бяха Дейвид Бекъм със съпругата си Виктория и холивудската звезда Том Круз.

10-годишният норвежки изпълнител Тиус Лука обра овациите, след като излезе на терена заедно с американската поп звезда Кейти Пери по време на церемонията по откриването в Лос Анджелис преди мача САЩ - Парагвай.
ЕПА/БГНЕС 10-годишният норвежки изпълнител Тиус Лука обра овациите, след като излезе на терена заедно с американската поп звезда Кейти Пери по време на церемонията по откриването в Лос Анджелис преди мача САЩ - Парагвай.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026, Кристиан Пулишич, Маурисио Почетино

Още новини по темата

Канада не даде виза на звезда на Гана
13 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 2, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
13 Юни 2026

Капитанът на Япония е аут от световното
12 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 1, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
12 Юни 2026

Мексико спечели с класа отгоре първия мач на Мондиал 2026
12 Юни 2026

За първи път световно по футбол влиза в социалните медии

11 Юни 2026

Мондиал 2026 обяви война на дроновете
10 Юни 2026

Новите правила на Мондиал 2026 ще облагодетелстват най-вече реферите
09 Юни 2026

САЩ не пуснаха на световното Съдия №1 на Африка
09 Юни 2026

Шотландец е най-възрастният футболист на Мондиал 2026
03 Юни 2026

Суперкомпютър посочи три тима от Европа като фаворити за световната титла
02 Юни 2026

Кабо Верде е "най-българският" отбор на Мондиал 2026
02 Юни 2026

Мондиал 2026 влиза в Матрицата
29 Май 2026

Иран премести базата си за Мондиал 2026 от САЩ в Мексико
24 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса