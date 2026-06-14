"Селесао" на Анчелоти пое неуверено към 6-ата

ЕПА/БГНЕС Голмайсторът Винисиус е в прегръдката на съотборника си Рафиня (№11) в единствения момент на радост за Бразилия в мача срещу Мароко в Ню Джърси.

Петкратният световен шампион по футбол Бразилия направи грешна стъпка още в първия си мач от Мондиал 2026. В откриващата среща от група С "селесао" стигна само до 1:1 срещу Мароко, след като изоставаше в резултата на ст. "МетЛайф" в Ню Джърси.

Под ръководството на италианската легенда Карло Анчелоти, назначен с надеждата да изведе тима до 6-ата титла, бразилците влязоха в мача неуверено и позволиха на шампиона на Африка да поведе в средата на първото полувреме. В 21-вата мин. се разписа Исмаел Сайбари след съвършено извеждащо подаване на Браим Диас през центъра.

Миг на гениалност от страна на Винисиус Жуниор върна равенството в 32-рата мин. Суперзвездата на "Реал" (Мадрид) получи топката отляво в наказателното поле и след светкавичен самостоятелен пробив прати топката с остър диагонален шут в горния десен ъгъл зад Ясин Буну.

Това обаче се оказа всичко, на което са способни и двата отбора. След почивката темпото спадна, а чисти голови положения липсваха и пред двете врати. В самия край Алисон Бекер спаси далечен шут на Неил ел Айнауи, а след това и добавката на Аюб Амаймуни, за да предотврати пълен крах за фаворита от Южна Америка.

"Мисля, че беше труден мач, особено през първото полувреме. Може би отборът беше малко притеснен и нервите бяха навсякъде - коментира Анчелоти. - Втората част беше по-добра, но все пак беше трудно. Сигурен съм, че можем да се справим по-добре."

Голмайсторът Винисиус също призна лошото начало:

"Започнахме наистина зле. Разбира се, трябваше да държим топката. Трябва да се движим по-добре."

Във втория си мач на шампионата в САЩ, Канада и Мексико бразилците ще срещнат аутсайдера в групата Хаити. Двубоят е следващия петък (19 юни) във Филаделфия.

След първия кръг начело в потока излезе Шотландия, чийто тим се завърна на световно първенство след 28 години чакане. В първия си мач в турнира след Мондиал 1998 във Франция британците надделяха над хаитяните с 1:0 в Бостън. Единствения гол на ст. "Джилет" отбеляза Джон Макгин в 28-ата мин.

За "гайдарите" това е първа победа на планетарния форум след Мондиал 1990 в Италия, когато надиграха Швеция с 2:1 в Генуа. В следващия кръг шотландците ще играят с мароканците.