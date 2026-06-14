Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 4, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)

15 Юни 2026Обновена

НЕДЕЛЯ, 14 ЮНИ

ГРУПА Е

ГЕРМАНИЯ - КЮРАСАО 7:1
(Нмеча 6, Шлотербек 38, Хаверц 45+5-д, 88, Мусиала 47, Браун 68, Ундав 78; Комененсия 21)

 

КОТ Д'ИВОАР - ЕКВАДОР 1:0
(Диало 90)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГРУПА F

НИДЕРЛАНДИЯ - ЯПОНИЯ 2:2
(Ван Дайк 50, Съмървил 64; Накамура 57, Камада 89)

 

ШВЕЦИЯ - ТУНИС 5:1
(Аяри 7, 90+6, Исак 30, Гьокереш 59, Сванберг 84; Рекик 33)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГОЛМАЙСТОРИ

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико), Ладислав Крейчи (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич (Босна и Херцеговина), Кайл Ларин (Канада), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаел Сайбари (Мароко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония), Амад Диало (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис);

Автогол: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026

Още новини по темата

Бундестимът тръгна като за световно - 7:1 над Кюрасао
14 Юни 2026

ФИФА ще плати всички пари на недопуснатия на Мондиал 2026 рефер
14 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 3, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
14 Юни 2026

"Селесао" на Анчелоти пое неуверено към 6-ата
14 Юни 2026

ФИФА обвини феновете за празните места на мач №2
13 Юни 2026

Най-популярният футболист на САЩ успокои, че е добре
13 Юни 2026

Канада не даде виза на звезда на Гана
13 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 2, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
13 Юни 2026

Капитанът на Япония е аут от световното
12 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 1, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
12 Юни 2026

Мексико спечели с класа отгоре първия мач на Мондиал 2026
12 Юни 2026

За първи път световно по футбол влиза в социалните медии

11 Юни 2026

Мондиал 2026 обяви война на дроновете
10 Юни 2026

Новите правила на Мондиал 2026 ще облагодетелстват най-вече реферите
09 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса