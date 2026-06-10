Мондиал 2026 обяви война на дроновете

ЕПА/БГНЕС По време на Мондиал 2026 въздушното пространство около и над стадионите в 11-те града домакини ще бъде затворено за каквито и да било безпилотни летателни апарати.

Политика за нулева толерантност към дронове ще бъде прилагана по време на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мондиал 2026 започва утре (11 юни) и ще продължи до 19 юли. В този период въздушното пространство около и над стадионите в 11-те града домакини ще бъде затворено за каквито и да било безпилотни летателни апарати, а правоохранителните органи ще дезактивират и свалят всеки такъв обект.

"Войната в Украйна се превърна в реален тестов полигон за технологиите за дронове и ако има една заплаха, която ме държи будна през нощта, тя е от дронове", сподели комисарят на полицейското управление в Ню Йорк Джесика Тиш.

Възприемане на заплахата сериозно

Още през декември Конгресът на САЩ даде зелена светлина на щатските и местните власти да поемат контрола над всеки подозрителен дрон и да го свалят при необходимост, макар че първата опция ще бъде да апаратът да бъде електронно дезактивиран и приземен безопасно. Федералната авиационна администрация вече отработи ограничаването на въздушното пространство около спортни обекти по време на мачове от Мейджър лийг бейзбол (МЛБ) и Националната футболна лига (НФЛ), включително на Супербоул.

По време на световното първенство всеки нарушител на забраната може да бъде глобен до $100 000, дронът му да бъде конфискуван, а той дори да бъде обвинени в наказателно престъпление. Властите обаче се тревожат, че такива санкции не биха възпрели решителен терорист.

ФБР прекара последните 7 г. в изграждане на капацитет за справяне с дронове, като инвестира в технологията, необходима за бързо идентифициране на безпилотните апарати и поемане на контрол над тях. Бюрото също така осигури обучение за борба с дронове на правоохранителните органи във всички градове домакини на Мондиал 2026, като ги научи как да разпознават опасни обекти и да реагират.

Военните също така разработиха лазери за борба с дронове - като тези, използвани по мексиканската граница по-рано тази година, и други системи за сваляне на дронове. Но ФБР не планира да прави това по време на световното поради опасностите, свързани с останките от дрон, падащи над голям град.

"Ако дронът бъде прехванат и вече не лети, ще падне. Както казваме, каквото и да правите, не можете да промените закона за гравитацията", коментира експертът по национална сигурност Хал Кемпфер, който изчислява, че е обучил над 30 000 служители на реда на техники за борба с тероризма.

"Всички са малко изостанали"

Правителството е инвестирало сериозно в системи, които би трябвало да позволят на служителите да поемат контрол над подозрителни дронове и да ги приземяват безопасно или да заглушават сигналите им. Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин неотдавна заяви пред Конгреса, че федералните служители успешно са се справили с дронове при няколко скорошни събития - включително свалянето на 8 дрона по време на състезанието от Формула 1 в Маями в началото на май, както и на други 12, които са навлезли в забранената за полети зона на голф турнира "Мастърс" през април.

Но "всички са малко изостанали" от бързо развиващата се технология, допълни той. "Най-голямото ми притеснение, честно казано, е свързано с дроновете - каза Мълин. - Не бих казал, че е уязвимост, но това определено е една от областите, с които се борим всеки ден."

Ранното откриване може да бъде ключово за спирането на дронове

Някои технологии биха могли да позволят на властите да откриват дронове на разстояние до 40 км, което ще осигури повече време за смекчаване на заплахата. Това изчислява Мат Слоун, съосновател на SkyfireAI. Но уточнява, че винаги е възможно някой да промъкне дрон близо до стадион и да го изстреля от по-малко от километър разстояние, което би оставило малко време за действие.

"А системите, предназначени да заглушат сигнала от оператор или да поемат контрола над дрон, може да не са ефективни. Особено ако той е предварително програмиран да се разбие в стадион, пълен с фенове, докато носи експлозивен товар, или ако се контролира по оптична линия", посочва Слоун.

Тактиката, която може да представлява най-голяма заплаха, би била изпращането на рояк от множество дронове за атака едновременно. Дори с най-добрата защита, няколко дрона биха могли да се промъкнат до целта - както например Иран успя да направи с голям брой свои дронове "Шахед". Но Слоун смята, че правителството прави каквото може, за да бъде готово.

"Заплахата е реална, със сигурност. Но мисля, че се прави много, за да се подготвим за нея. Да се образоваме за нея - добави той - И тогава трябва да кажем на всички, които просто се опитват да правят красиви снимки: "Хей, сега не е моментът. Дръжте дрона си в кутията!"