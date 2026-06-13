ФИФА обвини феновете за празните места на мач №2

ЕПА/БГНЕС Зад този колоритен фен се виждат ясно доста празни места по време на мача Южна Корея - Чехия в Гуадалахара.

ФИФА хвърли върху феновете вината за празните места на стадиона в Гуадалараха по време на втория мач от световното първенство (Южна Корея - Чехия 2:1). От световната футболна асоциация обявиха, че при капацитет 45 664 места на стадион "Акрон" са били присъствали 44 985 зрители. Това е представлявало посещаемост от 98.5%. Въпреки това бяха видни много празни места по трибуните.

"Моля, обърнете внимание, че по време на снощния мач в Гуадалахара много фенове с билети можеше да бъдат видени да стоят в залите, вместо да останат на определените им места през целия мач. Официалните данни за посещаемостта отразяват броя на сканираните билети и зрителите, присъстващи в рамките на стадиона, а не визуалните оценки на заетостта на местата във всеки един момент по време на мача", поясниха от ФИФА.

Според официалните данни, до момента са напълно разпродадени 29 мача, а за други 75 все още има налични билети.

Както е известно, високите цени на пропуските за мачовете от Мондиал 2026 предизвикват полемики от месеци насам. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обаче защити цените, заявявайки, че някои билети за световното първенство се предлагат на по-ниска цена от тази за двубой от колежанските шампионати.