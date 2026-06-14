ФИФА ще плати всички пари на недопуснатия на Мондиал 2026 рефер

ЕПА/БГНЕС Омар Артан вече беше посрещнат като национален герой в Сомалия след преждевременното си завръщане от САЩ.

Сомалийският рефер Омар Артан, който не бе допуснат в САЩ за Мондиал 2026, ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, съобщи Би Би Си, позовавайки на източници от световната футболна асоциация. Това ще се случи, въпреки че 34-годишният съдия няма да ръководи нито един мач от турнира.

Артан не бе допуснат на територията на Щатите, след като бе спрян на летището в Маями и му беше отказан достъп. Не му помогна и фактът, че притежаваше и дипломатически паспорт. Обяснението на американските власти е, че има съмнения за контакти между рефера и заподозрени за тероризъм лица.

От ФИФА са излезли с обяснението, че няма как да осигурят достъп на сомалиеца до турнира, въпреки че той е съдия №1 на Африка за 2025 г. Въпреки това е взето решение Омар Артан да бъде компенсиран с пълно финансово възнаграждение. Точният размер на сумата ще стане ясен след края на Световното първенство.

Артан вече получи огромна подкрепа по цял свят, а в Сомалия беше посрещнат като национален герой. От УЕФА дори му дадоха наряд да ръководи двубоя за Суперкупата на Европа между "Пари Сен Жермен" и "Астън Вила" на 12 август на стадион "Ред Бул Арена" в Залцбург.