САЩ не пуснаха на световното Съдия №1 на Африка

Най-добрият африкански футболен съдия за 2025 г. - Омар Абдулкадир Артан, не бе допуснат в САЩ и няма да реферира мачове от световното първенство, независимо, че е в официалните списъци на ФИФА.

Сомалиецът е бил спрян на международното летище в Маями и принуден да се върне обратно с полет към Истанбул, а оттам към Могадишу. Сомалия е една от държавите, които попадат под строгите ограничения за влизане на територията на САЩ, наложени от администрацията на президента Тръмп. Има и изключения, макар и силно ограничени, които се прилагат главно за дипломати или в случаи, които влизащите се считат за защитаващи националния интерес на САЩ. Посолството на Сомалия в кенийската столица Найроби е съдействало за пътуването на Артан, като му е осигурило дипломатически паспорт, но въпреки това той не е бил допуснат да влезе на територията на Щатите.

Пред BBC World Service Андрю Джулиани, шеф на работната група на Белия дом за Мондиал 2026 заяви: „Макар че не мога да навлизам в подробности за изключенията по този въпрос, мога да кажа, че това беше правилното решение на митническите и граничните патрули и аз подкрепям това решение.“

Сомалийската футболна федерация (SFF) се е свързала с ФИФА, за да поиска спешно разяснение. Световната футболна централа пък излезе с официално изявление, като потвърди отстраняването на рефера:

„ФИФА може да потвърди, че съдията Омар Абдулкадир Артан няма да може да тренира и да съдийства на световното първенство, след като му беше отказано влизане в САЩ. ФИФА не участва в имиграционните процеси на приемащата страна, включително издаването на визи, и бе информирана от властите, че статутът на г-н Артан няма да бъде променен. Както и при предишни събития на ФИФА, приемащото правителство в крайна сметка определя кой получава виза и кой да бъде допуснат в страната му.“

Самият Артан излезе с изявление, в което благодира на ФИФА и CAF "за цялата им подкрепа" и, че "въпреки обстоятелствата" е "в позитивно настроение и фокусиран върху следващото предизвикателство".

Ситуацията е конфузна за африканския футбол и ФИФА. Наскоро Омар Абдулкадир Артан беше обявен за Съдия №1 на Африка за 2025 г. на церемония на Африканската футболна конфедерация (CAF) в Рабат (Мар). Той е рефер на ФИФА от 2018 г. и е бил арбитър на мачове от Купата на африканските нации. Сомалиецът бе един 52-мата главни съдии, избрани за Мондиал 2026 и преминали съответните курсове.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Somali referee Omar Artan, who was selected by FIFA to officiate at the World Cup, has been denied entry into the United States.



Because he had difficulties obtaining a visa, he received support from the Somali embassy in Nairobi, which helped him get a… pic.twitter.com/0bmluxyDK6 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) 8 юни 2026 г.

Името на Артан вече е задраскано от официалния списък, като не е посочен негов заместник. От Африка за световното остават шестима главни съдии - Пиер Атчо (Габон), Данане Бейда (Мавритания), Мустафа Горбал (Алжир), Джалал Джайед (Мароко), Амин Мохамед Омар (Египет) и Абонджиле Том (Южна Африка). Има и 11 асистент рефери - от Камерун, Ангола, Южна Африка (по един), Габон, Алжир, Мароко и Египет (по двама).