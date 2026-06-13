Канада не даде виза на звезда на Гана

Един от най-опитните футболисти на Гана, който е и втори капитан на националния отбор - Томас Партей, ще пропусне първия мач на "черните звезди" на Мондиал 2026. Халфът на испанския "Виляреал" получи отказ за издаване на виза от Канада и няма да може да играе срещу Панама идната сряда (17 юни) в Торонто.

Заявлението на 32-годишния Партей е било отхвърлено в петък, съобщи ФИФА късно снощи. Причината са проблеми на африканеца с правосъдието във Великобритания.

"ФИФА потвърждава, че играчът Томас Партей няма да може да пътува от тренировъчния лагер на Гана в Бостън, САЩ, за Канада за първия мач срещу Панама. Молбата му за виза е била отхвърлена от канадското правителство. ФИФА няма участие в тези процеси, за които крайните решения са на местната власт", гласи официалната позиция на световната футболна централа.

През юли 2025 г. бившият играч на "Атлетико" (Мадрид) и "Арсенал" беше обвинен в изнасилване от полицията в Лондон. През февруари тази година му бяха повдигнати две нови обвинения, отново за сексуално насилие над жени. Срещу него има насрочен съдебен процес през 2027 г.

FIFA have confirmed that Ghana midfielder Thomas Partey will be unable to play in Ghana's opening game against Panama in Toronto next Wednesday because the Canadian government have decided not to issue him with a visa. pic.twitter.com/i1mQc4cGS3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) 12 юни 2026 г.

"Безопасността и сигурността на канадците е нашият приоритет, посрещайки световното първенство и много участници и гости от цял свят. Прилагаме правилата си без изключение и без значение от националност, профил или роля в турнира. Нашите служители са обучени и спазват всички канадски закони. Ако те смятат, че дадена личност може да е риск за сигурността, имат право да откажат издаването на виза", коментираха от канадската агенция за бежанците, имиграцията и гражданството.

Партей ще може да играе в следващите два мача на тима си от група L, които са на територията на САЩ. На 23 юни Гана излиза срещу Англия в Бостън, а на 27 юни се изправя срещу Хърватия във Филаделфия. В кариерата си дефанзивният полузащитник има 58 мача и 16 гола с националната фланелка, а това е второто му участие на световно първенство след Мондиал 2022 в Катар.