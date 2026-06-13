Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Канада не даде виза на звезда на Гана

Вторият капитан Томас Партей ще участва на Мондиал 2026 само на територията на САЩ

Днес, 07:27
Проблемите с правосъдието във Великобритания станаха причина за ограничаване на достъпа на Томас Партей до Канада.
ЕПА/БГНЕС архив
Проблемите с правосъдието във Великобритания станаха причина за ограничаване на достъпа на Томас Партей до Канада.

Един от най-опитните футболисти на Гана, който е и втори капитан на националния отбор - Томас Партей, ще пропусне първия мач на "черните звезди" на Мондиал 2026. Халфът на испанския "Виляреал" получи отказ за издаване на виза от Канада и няма да може да играе срещу Панама идната сряда (17 юни) в Торонто.

Заявлението на 32-годишния Партей е било отхвърлено в петък, съобщи ФИФА късно снощи. Причината са проблеми на африканеца с правосъдието във Великобритания.

"ФИФА потвърждава, че играчът Томас Партей няма да може да пътува от тренировъчния лагер на Гана в Бостън, САЩ, за Канада за първия мач срещу Панама. Молбата му за виза е била отхвърлена от канадското правителство. ФИФА няма участие в тези процеси, за които крайните решения са на местната власт", гласи официалната позиция на световната футболна централа.

През юли 2025 г. бившият играч на "Атлетико" (Мадрид) и "Арсенал" беше обвинен в изнасилване от полицията в Лондон. През февруари тази година му бяха повдигнати две нови обвинения, отново за сексуално насилие над жени. Срещу него има насрочен съдебен процес през 2027 г.

"Безопасността и сигурността на канадците е нашият приоритет, посрещайки световното първенство и много участници и гости от цял свят. Прилагаме правилата си без изключение и без значение от националност, профил или роля в турнира. Нашите служители са обучени и спазват всички канадски закони. Ако те смятат, че дадена личност може да е риск за сигурността, имат право да откажат издаването на виза", коментираха от канадската агенция за бежанците, имиграцията и гражданството.

Партей ще може да играе в следващите два мача на тима си от група L, които са на територията на САЩ. На 23 юни Гана излиза срещу Англия в Бостън, а на 27 юни се изправя срещу Хърватия във Филаделфия. В кариерата си дефанзивният полузащитник има 58 мача и 16 гола с националната фланелка, а това е второто му участие на световно първенство след Мондиал 2022 в Катар.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026

Още новини по темата

Най-популярният футболист на САЩ успокои, че е добре
13 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 2, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
13 Юни 2026

Капитанът на Япония е аут от световното
12 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 1, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
12 Юни 2026

Мексико спечели с класа отгоре първия мач на Мондиал 2026
12 Юни 2026

За първи път световно по футбол влиза в социалните медии

11 Юни 2026

Мондиал 2026 обяви война на дроновете
10 Юни 2026

Новите правила на Мондиал 2026 ще облагодетелстват най-вече реферите
09 Юни 2026

САЩ не пуснаха на световното Съдия №1 на Африка
09 Юни 2026

Шотландец е най-възрастният футболист на Мондиал 2026
03 Юни 2026

Суперкомпютър посочи три тима от Европа като фаворити за световната титла
02 Юни 2026

Кабо Верде е "най-българският" отбор на Мондиал 2026
02 Юни 2026

Мондиал 2026 влиза в Матрицата
29 Май 2026

Иран премести базата си за Мондиал 2026 от САЩ в Мексико
24 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса