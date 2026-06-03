Шотландец е най-възрастният футболист на Мондиал 2026

Шотландският вратар Крейг Гордън ще е най-възрастният футболист на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което започва на 11 юни. Това стана ясно след публикуването на окончателните състави за турнира.

В тях няма по-стар от Гордън, който е на 43 години и 162 дни. Добрите му изяви през сезона в "Хартс" накараха селекционера на шотландците Стив Кларк да го включи във финалния списък от 26 футболисти. Ако влезе в игра обаче Крейг Гордън няма да бъде най-възрастният футболист с мач на световен шампионат. Рекордът е на египетския вратар Есам Ел Хадари, който по време на Мондиал 2018 пази на 45 години и 161 дни.

За отбелязване е, че разликата между Гордън и най-младия футболист на предстоящото първенство е малко над 25 години. А най-младият обяснимо е тийнейджър - това е мексиканецът Хилберто Мора, халф на "Тихуана", който сега е на 17 години и 240 дни, но вече има 7 мача за мъжкия национален тим на страната си.

За трима играчи това е бъде рекордно шесто участие на световно първенство. Става въпрос за суперзвездите Кристиано Роналдо (41 г., Португалия) и Лионел Меси (38 г., Аржентина), както и за вратаря на Мексико Гийермо Очоа (40 г.). Това са и единствените трима футболисти с шест световни турнира в кариерите си.

Заради разширения формат на Мондиал 2026, според който за пръв път ще участват 48 държави, са заявени и рекорден брой играчи - 1248. Интересното е, че около 3/4 от тях са дебютанти на световен шампионат - 891. Това до известна степен се дължи и на факта, че четири държави за пръв път ще играят на най-големия футболен форум - Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан.