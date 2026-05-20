Мондиал 2026 ще е разочарование за хотелиерите

ЕПА/БГНЕС В Мексико картината е идентична с тази в САЩ - цените на нощувките в хотелите се увеличиха още пет месеца преди началото на световното първенство. Някъде ръстът е до 300%.

Световното първенство по футбол през 2026 г. се очертава като един от неуспешните турнири по отношение на възвръщаемост за ФИФА и домакините. Рискът вече е не само от много празни места по трибуните заради скъпите билети и транспорт, но и заради цените на хотелите.

Доклад, изготвен от американската хотелска и квартирна асоциация (AHLA), установи, че резервациите са доста под очакванията в почти всеки град в САЩ, който ще приеме мач от Мондиал 2026. Според AHLA това не съответства на изявлението на ФИФА, че са продадени над 5 милиона билета и се създава риск "очакваният икономически подем да не бъде толкова голям".

AHLA е най-голямата хотелска асоциация в САЩ, представляваща повече от 32 000 сгради и над 80% от всички франчайз хотели. Докладът ѝ частично хвърля вината върху ФИФА, твърдейки, че ръководството на световната футболна асоциация е резервирало

твърде много стаи за собствена употреба и така е създадено фалшиво търсене.

Това, според AHLA, е довело до изкуствено завишени цени. А след като ФИФА отмени резервациите на голям брой стаи, се създаде голям излишък в наличността. ФИФА от своя страна не признава това обвинение.

Мащабните резервации, направени от ФИФА във всички градове, са повлияли на прогнозите за приходите, плановете за наемане на персонал и подготовка. Според AHLA обаче тази политика за резервации е създала "изкуствено търсене" и е прикрила факта, че туристическият поток ще бъде по-нисък от прогнозирания.

До 70% от стаите, резервирани от ФИФА в Бостън, Далас, Лос Анджелис, Филаделфия и Сиатъл, са анулирани. В изявление ФИФА отхвърли твърденията на AHLA и заяви, че е следвала споразумения, сключени с хотелски вериги.

"Всички освобождавания на стаи бяха извършени в съответствие с договорно уговорените срокове с хотелските партньори - стандартна практика за събитие от такъв мащаб. В много случаи освобождаването на стаи е било направено преди установените срокове, за да се отговори допълнително на заявките от хотелите. По време на целия процес на планиране екипът за настаняване на ФИФА е поддържал постоянни дискусии със заинтересованите страни в хотелския сектор, включително корекции на броя стаи, съгласуване на цените, потвърждаване на типовете стаи и редовно отчитане", заявява говорител на ФИФА.

Хотелите заявиха, че високите цени на билетите за мачове, местните транспортни и данъчни разходи, както и политическият фон са отблъснали посетителите. За хотелиерите

това световно първенство изглежда провал.

AHLA твърди, че хотелите са прекарали години в подготовка и са направили "значителни инвестиции" въз основа на официални прогнози. Проучване, поръчано от ФИФА и публикувано публично през миналата година, прогнозира, че в САЩ световното първенство може да създаде 185 000 работни места, добавяйки 17,2 млрд. долара към брутния вътрешен продукт на страната.

Хотелите планираха приток на международни туристи, които резервират по-дълги престои с по-високи разходи. Но AHLA заяви, че по-малкото чуждестранни фенове "заплашват по-широкото икономическо въздействие" на турнира и това се случва около три седмици преди откриващия мач на 11 юни между Мексико и Южна Африка.

Цените скочиха рязко след тегленето на жребия, веднага щом феновете разбраха в кои градове ще бъдат техните отбори.

Оттогава се наблюдава постепенен спад,

като се съобщава, че през последните седмици цените са спаднали с още 20%. Но вече може да е твърде късно, за да се привлекат феновете обратно. Цените на хотелите в градове като Бостън все още са над 300 долара на вечер, а повечето фенове работят с по-нисък бюджет.

Крис Ханкок, фен на Англия, който е бил на четири световни първенства, каза пред Би Би Си, че неговата група от петима души пътува с бюджет за настаняване от 75 долара на човек на вечер. Те ще наемат кола във всеки град и ще резервират комбинация от хотели и настаняване в Airbnb на разстояние от 45 минути до час.

"Склонни сме да стоим малко извън града и по този начин да намалим разходите, така че да не сме в центъра на Далас, Бостън или Ню Йорк. Ако сте извън центровете на градовете, където всичко се случва, можете да получите по-евтини оферти. Действаме в рамките на този бюджет. И в момента би трябвало да сме доста под него", коментира Ханкок.

AHLA все пак очаква заетостта да се засили през юни и юли. "Знаем, че много фенове все още чакат билетите и графиците да станат по-ясни, преди да финализират плановете. Вярваме, че резервациите ще се увеличат през следващите седмици. Хотелите са готови да посрещнат гостите и да гарантират, че те ще имат възможно най-доброто изживяване", коментираха от организацията.

Airbnb твърди, че световното първенство това лято е на път да бъде "най-голямото събитие за домакинство в историята на Airbnb", изпреварвайки олимпийските и параолимпийските игри в Париж 2024. Хотелите се надяват на допълнителни приходи в елиминационната фаза, когато феновете трябва да правят резервации в кратки срокове. Но въпреки това Мондиал 2026 трудно ще донесе първоначално прогнозираните приходи.