Суперкомпютър посочи три тима от Европа като фаворити за световната титла

ЕПА/БГНЕС Селектираният от Луис де ла Фуенте национален отбор на Испания е с най-голям шанс да стане световен шампион според суперкомпютъра на Opta.

Три от футболните суперсили на Стария континент са с най-големи шансове да спечелят титлата от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико (11 юни - 19 юли). Това изчисли суперкомпютърът на статистическата база данни Opta, след като извърши 10 000 пълни симулации на Мондиал 2026 десетина дни преди началото на турнира.

Според резултатите основният фаворит за триумф в Северна Америка е европейският шампион Испания. Отборът, воден от Луис де ла Фуенте, оглавява математическата класация на претендентите, печелейки надпреварата в 16,1% от сценариите, пресъздадени от изкуствения интелект.

На второ място е тимът на Франция с 13% вероятност за краен успех. В Топ 3 е и Англия, чиито шансове са изчислени на 11,2%.

Непосредствено след това се нарежда действащият шампион Аржентина. Според алгоритъма съществува 10,4% вероятност Лионел Меси и компания да защитят титлата си от Мондиал 2022.

We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) 1 юни 2026 г.

Това са и единствените четири отбора, чиито шансове се оценяват на повече от 1 към 10. Още само 16 от всички 48 участници на световното изобщо са получили някакъв процент, като в челната десетка има други пет европейски и една южноамериканска страна: Португалия (7%), Бразилия (6,6%), Германия (5,1%), Нидерландия (3,6%), Норвегия (3,5%) и Белгия (2,4%).

От трите съдомакина само два са попаднали в обхвата на прогнозата - САЩ са 18-и в подреждането с 1,2%, а Мексико е на последната 20-а позиция с 1% (колкото има и Сенегал на 19-ото място).

Миналия месец своята прогноза за развоя на Мондиал 2026 направи и германският финансист Йоахим Клемент, предвидил правилно последните три световни шампиона - Германия (2014), Франция (2018) и Аржентина (2022). Използвайки свой собствен математически модел, брокерът в лондонската банка "Панмюр Либерум" предрече, че това лято титлата ще спечели Нидерландия.