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Капитанът на Япония е аут от световното

Контузеният Ватару Ендо отпадна от състава и обяви край на кариерата си в националния отбор

Днес, 08:15
Ватару Ендо получи контузията в глезена по време на мач на клубния си тим "Ливръпул" през февруари и така и не можа да се възстанови напълно за Мондиал 2026.
ЕПА/БГНЕС архив
Ватару Ендо получи контузията в глезена по време на мач на клубния си тим "Ливръпул" през февруари и така и не можа да се възстанови напълно за Мондиал 2026.

Японският национален отбор понесе голямо разочарование още преди първия си мач на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико (11 юни - 19 юли). В деня на откриването стана ясно, че капитанът Ватару Ендо отпада от турнира заради травма.

33-годишният опорен халф така и не успя да се възстанови напълно от контузията в глезена, която получи още през февруари, играейки за клубния си тим "Ливърпул". Ендо се завърна в игра за контролите преди Мондиал 2026 и беше включен в състава, но по време на първите тренировки на американска земя проблемът се е възобновил.

Лекарският екип на "самураите" е преценил, че ветеранът има нужда от пълна почивка и поне три седмици възстановяване. Което автоматично го вади от сметките на треньора за първата фаза на шампионата.

"Ужасно тежко ми е, но това е най-доброто решение. Желая успех на момчетата, ще съм най-големият фен на Япония - обяви самият Ватару, използвайки момента да съобщи и друга новина. - Това е краят на кариерата ми в националния отбор. Аз вече бях взел решение, че световното тук ще е последното ми участие. Имах прекрасни мигове с екипа на страната ми."

За 11 години Ендо изигра 73 мача с националната фланелка и отбеляза 4 гола (2015-2026).

Капитанът е трети от най-опитните футболисти на Япония, който е аут от световното заради контузия. Преди него от тима отпаднаха крилото на "Брайтън" Каору Митома и плеймейкърът на "Монако" Такуми Минамино.

От щаба на "Нипон" обявиха, че мястото на Ватару Ендо в разширения състав от 26 играчи за Мондиал 2026 ще бъде заето от нападателя на "Борусия" (Мьонхенгладбах) Шуто Мачино. За нов капитан пък е избран централният защитник на "Аякс" Ко Итакура.

Първият мач на Япония на световното е в неделя срещу Нидерландия. Другите два отбора в група F са Швеция и Тунис.

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Ключови думи:

Мондиал 2026, Ватару Ендо

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