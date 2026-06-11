За първи път световно по футбол влиза в социалните медии

Забравете за ексклузивността на традиционните ефирни мрежи: световното първенство по футбол този път ще бъде гледано по различен начин.

В Бразилия, дом на лудите по футбол фенове и на петкратните световни шампиони, единственият способ да се изгледат всички 104 мача от Мондиал 2026 е чрез стрийминг платформа, водена от инфлуенсър. На други места по света пък потребителите за първи път ще имат възможност да видят части от мачове на живо в YouTube и TikTok.

ФИФА се стреми да ангажира ново поколение фенове и предоставя на по-младата аудитория повече възможности за достъп до футбола чрез рекорден брой сделки с партньори, които предлагат само дигитални платформи за излъчване.

Бразилия исторически е една от страните с най-голяма ангажираност в социалните медии и цифровите платформи. Това не убегна от вниманието на ФИФА и преди 4 г. бе направен тестов проект с популярния стриймър Казимиро Мигел, който тогава бе едва на 28 г. и имаше огромен успех в общуването с по-млади фенове в своя Twitch канал. За Мондиал 2022 в Катар ФИФА постигна сделка с него и партньора му LiveMode за излъчване на 22 мача в YouTube канала на CazéTV.

С по-неформален и разговорен подход към излъчването, заедно с повишената ангажираност на феновете и участието на създатели на съдържание като коментатори, пробата излезе успешна. И вече имаме разширена сделка за Мондиал 2026, като CazéTV стана единственият каналс права за всички 104 мача в Бразилия. Могъщата корпорация Globo, която "притежаваше" футбола в Бразилия от десетилетия, ще може да излъчи едва 55 мача.

„ФИФА винаги търси иновативни начини за подобряване на излъчването на нашите водещи турнири и сделката с CazéTV е пример за това. Тя ще гарантира, че феновете в Бразилия ще може да гледат всичките 104 мача, а същевременно ще помогне за достигане до нова аудитория и демографски групи“, заяви говорител на ФИФА пред Асошиейтед прес.

LiveMode, бразилската компания, която управлява CazéTV, обяви миналия месец, че е стартирала международно звено за излъчване, и че Кристиано Роналдо е един от нейните акционери. Каналът на LiveMode в Португалия ще излъчва по един мач на ден по време на световното, включително всички срещи на Португалия и финала.

„Има аудитория, която се свързва първо с дигиталното, а дигиталното ни позволява да привлечем тази нова аудитория, за да следи големи спортни събития - посочва съоснователят на LiveMode Серхио Лопес. - Като цяло тази публика е по-млада и не иска просто да гледа мач. Тя иска да участва в разговора, да взаимодейства в реално време и да се чувства като част от общност.“

В началото на 2026 г. ФИФА избра TikTok за първата „предпочитана платформа“ за видео съдържание от световното първенство в социалните медии, като предостави на създателите му достъп. Така притежателите на права за излъчване от мондиала имат право да предават на живо части от 104-те мача в специален център в TikTok.

През март ФИФА постигна споразумение и с YouTube, позволяващо на притежателите на правата и на ТВ операторите да предават на живо във видео платформата, като ще имат право да стриймват първите 10 минути от всеки мач.

„YouTube е мястото, където феновете се включват преди, по време и след мача. Това прави толкова уникално партньорството ни с ФИФА - заяви Анджела Куртин, вицепрезидент по маркетинг на развлечения и спорт в YouTube. - Подготвяме следващото поколение футболни фенове за години напред. Това става, благодарение на невероятния обхват на нашата кохорта от създатели на съдържание; дадената възможност на медийните партньори на ФИФА да качват повече първокласно съдържание в своите YouTube канали; плюс нашето събитие на живо на YouTube FIFA Creator Cup в Ню Йорк.“

С новите сделки ФИФА очаква световното първенство да счупи всички рекорди, свързани с дигиталната и стрийминг аудитория. През 2022 г. бяха отчетени общо 5 млрд. гледания на турнира в Катар , от които 2,7 млрд. чрез дигитални и стрийминг услуги и 2,9 млрд. - чрез линейна телевизия. Близо 1,5 млрд. души са гледали финала, като 237 млн. от тях са били дигитални зрители.

В САЩ притежател на ТВ правата за мондиала е Fox и ФИФА не е сключила ексклузивни сделки с цифрови платформи, макар че мрежата ще излъчва в своите приложения всеки мач на живо и при поискване. Стрийминг гигантът обаче Netflix си осигури правата за излъчване в САЩ на световното за жени през 2027 и 2031 г., което е най-значимата сделка на ФИФА за стрийминг услуга за голям турнир.