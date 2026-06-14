Бундестимът тръгна като за световно - 7:1 над Кюрасао

ЕПА/БГНЕС Левият бек на "Айнтрахт" Натаниел Браун (на преден план вляво) е в прегръдките на съотборниците си, след като е вкарал за 5:1 в мача срещу Кюрасао в Хюстън.

Германия не допусна никаква изненада на старта си на Мондиал 2026 и разгроми дебютанта Кюрасао със 7:1. Интрига в мача на "NRG Стейдиъм" в Хюстън имаше за 17 минути. В 21-ата минута Нико Шлотербек не успя да изчисти топката и тя се оказа в Ливано Комененсия, който изравни за 1:1 с помощна на рикошет. Но в 38-ата минута именно Шлотербек изкупи вината си и вкара с глава за 2:1 след изпълнение на ъглов удар.

Иначе Феликс Нмеча откри за Бундестима още в 6-ата минута, а след попадението на Шлотербек последваха две на Кай Хаверц - точно преди почивката от дузпа и в 88-ата минута, както и по едно на Джамал Мусиала в 47-ата, Натаниел Браун в 68-ата и Дениз Ундав в 78-ата.

След 3:1 доминацията на Германия бе безусловна и породи съмнения в решението на ФИФА да увеличи участниците на световните първенства, включвайки общо 48 отбора. Воденият от Дик Адвокаат островен отбор спечели симпатиите на феновете, но бе много далеч от класата на съперника си.

А селекцията на Юлиан Нагелсман направи отлична разгрявка за следващите си мачове, в които трябва да докаже, че днешният разгром не е само заради класата на съперника, а и заради добра форма, която да гарантира пробив напред в турнира.

С днешната победа Германия оглави класацията за голове на световни първенства, след като вече има 239, изпреварвайки досегашния лидер Бразилия (238). А Дик Адвокаат вече е официално най-възрастният селекционер на шампионат на планетата по футбол, след като днес изведе Кюрасао на 78 години и 260 дни.

След убедителния успех Нагелсман заяви: "Изключително много се зарадвах за отбора и ги поздравих след мача от все сърце. Да вкараш седем гола и да спечелиш мач на световно първенство е страхотно постижение. Отборът на Кюрасао никога досега не беше играл в схема "ромб" и това наложи да направим някои корекции. Когато допуснеш изравняване при първата атака на съперника, трябва бързо да се съвземеш. Отне ни няколко минути да се върнем в мача след техния гол. Кюрасао може да играе футбол и ми е любопитно как ще се представят в следващите мачове от групата."