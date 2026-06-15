Еврошампионът сбърка сензационно при старта си на Мондиал 2026

Първата голяма изненада на Световното първенство по футбол е факт. Европейският шампион Испания не успя да спечели първия си мач от група Н срещу дебютанта на шампионата на планетата Кабо Верде. Мачът в Атланта завърши 0:0, като големият герой бе 40-годишният вратар на островния тим - Возиня.

Той спаси всички удари към вратата си. Най-опасните бяха на Педри, Микел Оярсабал, Феран Торес и Аймерик Лапорт. В 40-ата минута Торес улучи и напречната греда.

В опит да промени ситуацията селекционерът на испанския отбор Луис де ла Фуенте пусна в 71-ата минута Ламин Ямал. 18-годишният суперталант на "Барселона" не бе играл от края на април заради травма, която дори в началото постави под въпрос участието му на Мондиал 2026. Но и Ямал не помогна.

В последните минути Кабо Верде даже имаше възможност да направи сензацията още по-голяма, тъй като испанците се бяха пренесли изцяло в половината на съперника. Все пак вратарят на "Ла Фурия" Унай Симон се намеси и не допусна гол.

В игра за Кабо Верде от 61-ата минута бе халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте, а сред резервите бяха вратарят на "Монтана" Марсио Роса и бившият футболист на "Левски" Гари Родригес.

След разочароващия край треньорът на Испания Луис де ла Фуенте коментира: "Трябваше да спечелим мача, с всичко, което се случи, и с всички благоприятни ситуации, които създадохме, но ни липсваше свежест и прецизност. Сега трябва да започнем да мислим за двубоя срещу Саудитска Арабия. Трябва да продължим да подобряваме всичко и да набираме ритъм. Кабо Верде е много силен физически отбор. Знаехме, че ще започнат по този начин. Ако към това добавим факта, че ни липсваше свежест, тогава се случва това, което стана. Футболът е такъв - няма малки противници."