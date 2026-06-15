Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Еврошампионът сбърка сензационно при старта си на Мондиал 2026

Дебютантът Кабо Верде, с играч на "Лудогорец" в състава, успя да удържи равенство срещу Испания

15 Юни 2026
Испанските национали Микел Мерино (вляво) и Педри са разочаровани след поредния пропуск пред вратата на Кабо Верде.
ЕПА/БГНЕС
Испанските национали Микел Мерино (вляво) и Педри са разочаровани след поредния пропуск пред вратата на Кабо Верде.

Първата голяма изненада на Световното първенство по футбол е факт. Европейският шампион Испания не успя да спечели първия си мач от група Н срещу дебютанта на шампионата на планетата Кабо Верде. Мачът в Атланта завърши 0:0, като големият герой бе 40-годишният вратар на островния тим - Возиня.

Той спаси всички удари към вратата си. Най-опасните бяха на Педри, Микел Оярсабал, Феран Торес и Аймерик Лапорт. В 40-ата минута Торес улучи и напречната греда.

В опит да промени ситуацията селекционерът на испанския отбор Луис де ла Фуенте пусна в 71-ата минута Ламин Ямал. 18-годишният суперталант на "Барселона" не бе играл от края на април заради травма, която дори в началото постави под въпрос участието му на Мондиал 2026. Но и Ямал не помогна.

В последните минути Кабо Верде даже имаше възможност да направи сензацията още по-голяма, тъй като испанците се бяха пренесли изцяло в половината на съперника. Все пак вратарят на "Ла Фурия" Унай Симон се намеси и не допусна гол.

В игра за Кабо Верде от 61-ата минута бе халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте, а сред резервите бяха вратарят на "Монтана" Марсио Роса и бившият футболист на "Левски" Гари Родригес.

След разочароващия край треньорът на Испания Луис де ла Фуенте коментира: "Трябваше да спечелим мача, с всичко, което се случи, и с всички благоприятни ситуации, които създадохме, но ни липсваше свежест и прецизност. Сега трябва да започнем да мислим за двубоя срещу Саудитска Арабия. Трябва да продължим да подобряваме всичко и да набираме ритъм. Кабо Верде е много силен физически отбор. Знаехме, че ще започнат по този начин. Ако към това добавим факта, че ни липсваше свежест, тогава се случва това, което стана. Футболът е такъв - няма малки противници."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Кабо Верде, Мондиал 2026, Ла фурия роха, Луис де ла Фуенте

Още новини по темата

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 5, РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
15 Юни 2026

Поискано бе отстраняването на VAR-рефер от Мондиал 2026 за расистки жест
15 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 4, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
15 Юни 2026

Бундестимът тръгна като за световно - 7:1 над Кюрасао
14 Юни 2026

ФИФА ще плати всички пари на недопуснатия на Мондиал 2026 рефер
14 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 3, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
14 Юни 2026

"Селесао" на Анчелоти пое неуверено към 6-ата
14 Юни 2026

ФИФА обвини феновете за празните места на мач №2
13 Юни 2026

Най-популярният футболист на САЩ успокои, че е добре
13 Юни 2026

Канада не даде виза на звезда на Гана
13 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 2, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
13 Юни 2026

Капитанът на Япония е аут от световното
12 Юни 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 1, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
12 Юни 2026

Мексико спечели с класа отгоре първия мач на Мондиал 2026
12 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса