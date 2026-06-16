Феновете са най-губещи от паузите за хидратация на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Селекционерът на Еквадор Себастиан Бекасесе (вдясно) използва паузата за хидратация, за да даде допълнителни инструкции на футболистите си по време на мача с Кот д'Ивоар от група Е.

След леко стъписване в началото, вече всички свикнаха по време на мачовете от Световното първенство по футбол играта да бъде спирана във 22-ата минута след началото на всяко полувреме, за да може играчите да се рехидратират.

Задължителната 3-минутна почивка за напитки във всички 104 мача е въведена, за да помогне на играчите да се справят с високите горещини и нива на влажност в Мексико, Канада и САЩ. Но не всички са впечатлени от това нововъведение. Някои описват почивките като рекламни прекъсвания в полза на телевизионните компании. Почивките за хидратация се провеждат дори на стадиони с прибиращи се покриви и с вътрешен климатичен контрол. Дори селекционерът на един от домакините - САЩ, Маурисио Почетино изрази недоволството си: "Не ми харесва. Одобрявам го, когато условията са екстремни. Но когато условията са добри, това е ненужно."

Треньорите обаче са печеливши от тези почивки

Когато бразилските играчи се събраха да пият вода в средата на първото полувреме на мача с Мароко, те изоставаха с 0:1 след слаб старт на срещата. Само 6 минути след възобновяването на играта обаче те изравниха. Да, това се дължеше и на момент на индивидуална класа на Винисиус, но както призна по-късно селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти, почивката за хидратация му е позволила да даде нови инструкции на играчите си и да коригира схемата на игра. "Можете да обясните на играчите какви са проблемите. Можете и да направите тактическа корекция, която да се окаже много добра", каза след мача италианският треньор, когато беше попитан какви ползи могат да се постигнат по време на паузите за вода.

Случайно или не, но Канада също изравни на Босна и Херцеговина скоро след почивка за хидратация, този път през второто полувреме. Шотландия пък отбеляза единствения и победен гол срещу Хаити малко след първото прекъсването. А пък Австралия откри резултата при подобни обстоятелства през първото полувреме при победата с 2:0 срещу Турция.

Феновете обаче са губещи (и не само те)

Запалянковците по трибуните са платили високи цени за билети, за да гледат свободно течащ, забавен футбол, но виждат как играта е прекъсвана във всяко полувреме. Не само те са разочаровани - дебютантите на Мондиал 2026 Кюрасао бяха в страната на мечтите, след като изравниха резултата с 1:1 срещу Германия малко преди почивката за вода през първото полувреме в Хюстън в неделя. След това обаче представителите на най-малката нация по площ и население, играла някога на Световно първенство, не бяха същите, когато играта се възобнови, и в крайна сметка загубиха с 1:7, след като почивката за напитки позволи на германците да се прегрупират.

Чехия водеше с 1:0 срещу Южна Корея, но втората пауза за хидратация сложи край на този период на чешки натиск и при подновяването на играта, те загубиха инерция, а в крайна сметка отстъпиха с 1:2. Разбира се, прекъсванията за хидратация не винаги са причина за тези промени в инерцията. Но колкото по-напред навлизаме в турнира, толкова повече би трябвало да става ясно дали прекъсванията се превръщат в основен фактор. Бившият нападател на "Арсенал" и Англия Иън Райт ясно заяви позицията си относно почивките: "Просто мисля, че това е друг начин да се включат реклами от американска гледна точка. Те (б.ред. - телевизиите) използваха факта, че това е за играчите, но пък това не в моя полза."

За да бъдат мненията съвсем крайни, се включи и селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте, който одобри въведението на ФИФА. "Винаги се интересувам от здравето на моите играчи. Мисля, че това е правилната мярка - пауза, освежаване и продължаваме. Според мен най-доброто нещо, което можеш да направиш при тези високи температури, е да пиеш много вода. Това е почивка, играчите да поемат въздух за малко, а след това за една или две минути да им дадем няколко указания", обясни той.