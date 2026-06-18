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МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 8, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)

19 Юни 2026Обновена

ЧЕТВЪРТЪК, 18 ЮНИ

ГРУПА А

ЧЕХИЯ - ЮЖНА АФРИКА 1:1
(Садилек 6; Мокоена 83-д)

 

МЕКСИКО - ЮЖНА КОРЕЯ  1:0
(Ромо 50)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГРУПА В

ШВЕЙЦАРИЯ - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  4:1
(Манзамби 74, 90, Варгас 84, Джака 90+6; Махмич 90+3)

 

КАНАДА - КАТАР  6:0
(Ларин 16, Дейвид 29, 45+3, 90+2, Салиба 64, Манай 75-авт)

 

КЛАСИРАНЕ

 

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Лионел Меси (Аржентина), Джонатан Дейвид (Канада);

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Килиан Мбапе (Франция), Ерлинг Холанд (Норвегия), Хари Кейн (Англия), Йохан Манзамби (Швейцария), Кайл Ларин (Канада);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес, Луис Ромо (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич, Ермин Махмич (Босна и Херцеговина), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо, Рубен Варгас, Гранит Джака (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаел Сайбари (Мароко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония), Амад Диало (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Максимилиано Араухо (Уругвай), Брадли Баркола (Франция), Ибрахим Мбайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор (Норвегия), Романо Шмид, Марко Арнаутович (Австрия), Али Олуан (Йордания), Жоао Невеш (Португалия), Йоан Уиса (ДР Конго), Джуд Белингам, Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса (Хърватия), Калеб Иренкий (Гана), Даниел Муньос, Луис Диас, Хаминтон Кампас (Колумбия), Абосбек Файзулаев (Узбекистан), Тебохо Мокоена (Южна Африка), Нейтън Салиба (Канада);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия, Мохамед Манай (Катар) - за Канада.

 

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