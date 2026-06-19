Мексико е първият 1/16-финалист на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Мексиканските футболисти празнуват гола на Луис Ромо (№7) във вратата на Южна Корея, осигурил място на съдомакините в елиминациите на мондиала.

Мексико стана първият отбор, гарантирал си участие в елиминациите на световното първенство по футбол, на което е съдомакин заедно със САЩ и Канада. Във втория си мач от група А "ацтеките" се наложиха с 1:0 над Южна Корея и с пълен актив от 6 т. се класираха за 1/16-финалите.

Единствения гол на ст. "Акрон" в Сапопан отбеляза Луис Ромо в 50-ата мин. Халфът на "Чивас" (Гуадалахара) се разписа след груба грешка на корейския вратар Ким Сюнг-гю, изпуснал топката в краката му след високо центриране отляво.

В другия мач от групата късно снощи Чехия и Южна Африка завършиха наравно 1:1 и с по 1 т. от два мача трябва да гонят задължителни победи в последния кръг, за да търсят продължаване напред в турнира. Корейците засега са втори в класирането с 3 т.

На 24 юни са решаващите двубои Чехия - Мексико и РЮА - Южна Корея.

Друг от домакините на Мондиал 2026 - Канада, също направи решителна крачка към елиминационната фаза. "Кленовите листа" оглавиха група В, след като разгромиха Катар с 6:0 във Ванкувър.

Още в 33-тата мин. азиатците останаха с човек по-малко след директен червен картон на Хомам Ахмед, а в началото на второто полувреме беше изгонен и Асим Мадибо и катарците доиграха срещата с 9 души. Още при числено равенство на терена обаче резултатът беше 2:0, а до края разлика придоби обидни размери.

С хеттрик се отличи Джонатан Дейвид, разписал се в 29-ата мин., в третата от добавеното време на първата част от дузпа и във втората отвъд 90-ата. По едно попадение добавиха Кайл Ларин в 16-ата и Нейтън Салиба в 64-тата, а в 75-ата влезлият като резерва на почивката Мохамед Манай си отбеляза автогол.

С трите си гола Дейвид се изравни на върха в голмайсторската класация на световното с Лионел Меси, вкарал всички попадения при 3:0 за Аржентина срещу Алжир.