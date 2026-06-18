Старите пушки взимат превес над младите стрелци на Мондиал 2026

40-годишен вратар от Кабо Верде се превърна в неочаквана звезда на Мондиал 2026. Тийнейджър от Сенегал пък вкара гол в дебюта си на световно първенство.

Ето с какво се отличиха някои от най-възрастните и най-младите футболисти през първата седмица на турнира с 48 отбора в САЩ, Канада и Мексико.

Стари пушки

Няма по-добро място за начало на разходката от 41-годишния Кристиано Роналдо. Суперзвездата на Португалия със сигурност е разочарован, че не намери вратата при равенството 1:1 с Конго в сряда. Само че именно в този мач Роналдо се превърна в най-възрастния полеви играч, започнал като титуляр на шампионата на планетата, съобщи ФИФА.

40-годишният Лука Модрич изведе Хърватия до финала на Мондиал 2018, но започна трудно срещу Англия в сряда, когато нарушението му доведе до дузпа, от която Хари Кейн откри резултата. Ветеранът в халфовата линия на "ватрените" беше заменен, преди да е изтекъл един час при загубата с 2:4.

В съставите за световното първенство има няколко 40-годишни вратари. Мануел Нойер от Германия е най-прочутият от тях, но ненадейно в полезрението застана Возиня от Кабо Верде. Никому неизвестният вратар изигра огромна роля за равенството 0:0 срещу Испания. Сега майка му се надява да може да присъства и на следващия мач на сина си - в неделя срещу Уругвай в Маями.

Лионел Меси започна последната си седмица като 38-годишен по жизнерадостен начин - навършващият 39 следващата сряда аржентинец блесна в първия мач на "гаучосите", отбелязвайки хеттрик срещу Алжир.

Млади стрелци

Мексиканският тийнейджър Хилберто Мора получи бурни аплодисменти от домакинските фенове, когато влезе като резерва през второто полувреме на победата на "Ел Три" с 2:0 над Южна Африка. 17-годишният халф, най-младият играч в съставите на Мондиал 2026, играе за "Тихуана" в Лига MX и е следен от няколко европейски топ клуба. Във втория си мач Мексико се изправя срещу Южна Корея в четвъртък в Гуадалахара.

Нападателят на Сенегал Ибрахим Мбайе направи мигновено впечатление в дебюта си на световно. Роденият във Франция 18-годишен тийнейджър влезе в 75-ата мин. срещу Франция и вкара гол в добавеното време при загубата с 1:3 срещу Килиан Мбапе и компания. Сенегал ще играе срещу Норвегия в понеделник.

18-годишният Айюб Буади се открои в халфовата линия на Мароко при равенството 1:1 с Бразилия. Младокът игра за Франция на младежко ниво, но премина в Мароко точно навреме за световното първенство.

18-годишният египетски нападател Хамза Абделкарим влезе като резерва при 1:1 с Белгия, заменяйки живата легенда Мохамед Салах в 76-ата мин.

Най-големият от младите играчи е испанецът Ламин Ямал, който ще навърши 19 следващия месец. Той се завърна съвсем наскоро след контузия в подколянното сухожилие и беше принуден да играе като резерва при нулевото равенство на Испания с Кабо Верде.