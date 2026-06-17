Мбапе подобри два рекорда при старта на "петлите" на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Сенегалците Идриса Гей и Крепен Диата (вляво) се опитват да спрат Килиан Мбапе при една от скоростните атаки на французина по време на днешния мач на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси.

Килиан Мбапе поведе като истински лидер и капитан отбора на Франция към победа в първия мач на "петлите" на световното първенство по футбол. Суперзвездата на "Реал" (Мадрид) вкара два гола при успеха на световните вицешампиони с 3:1 над Сенегал в група I.

Заедно с победата Мбапе си осигури и два рекорда. Той вече има най-много голове за националния тим на Франция - 58 в 99 мача, изпреварвайки Оливие Жиру, който вкара своите 57 в 137 мача. Също така 27-годишният нападател вече е французинът с най-много попадения на световни първенства - 14, след като в рамките на един мач първо изравни, а сетне задмина легендарния си сънародник Жюст Фонтен (13). Така Мбапе се изравни с Герд Мюлер, който има 14 гола на шампионати на планетата. Напред са само още двама - Мирослав Клозе (Германия) с 16 и бразилецът Роналдо с 15. Това означава, че Килиан Мбапе има всички шансове да ги задмине по време на Мондиал 2026, дори още в груповата фаза.

Победата над африканския вицешампион Сенегал обаче не дойде толкова лесно. До почивката резултатът бе 0:0, а нападателят на "Байерн" Николас Джаксън улучи десния страничен стълб на вратата на французите в 25-ата минута. Точно преди почивката Исмаила Сар ("Кристъл Палас") пък отблизо не улучи отново вратата на "петлите". Показателно за слабата игра на френския отбор бе фактът, че през първата част бе записан само един удар към вратата на сенегалците.

След почивката селекцията на Дидие Дешан вдигна чувствително темпото и в резултат Мбапе откри в 66-ата минута, когато се измъкна и засече светкавично прекрасен пас на Майкъл Олисе. По-нататък "петлите" не си позволиха отпускане и Брадли Баркола удвои в 82-ата минута.

Сенегал все пак показа, че не се е предал. В 5-ата минута на допълнителното време 18-годишният футболист на "Пари Сен Жермен" Ибрахим Мбайе намали. Радоста на африканците едва бе стихнала, когато Мбапе вкара с чудесен далечен шут второто си попадение в мача и така го реши окончателно.