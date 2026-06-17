Три рекорда на Хари Кейн помогнаха за победа над бронзовия медалист

ЕПА/БГНЕС Капитанът на англичаните Хари Кейн замахва за второто изпълнение на дузпата, от която откри резултата срещу Хърватия в Далас.

Един от претендентите за титлата на Мондиал 2026 - Англия, започна участието си в група L с победа. Тя бе с 4:2 над бронзовия медалист от предишния шампионат - Хърватия.

Мачът в Далас бе може би най-силният до момента от началото на груповата фаза, а в него се открои голмайсторът на англичаните Хари Кейн. Той отбеляза първите два гола за тима си.

В 12-ата минута той откри от дузпа, която бе отсъдена за нарушение на Лука Модрич - ветеранът ритна Нони Мадуеке в опит да изчисти топката. Кейн изпълни, но Доминик Ливакович спаси. Наложи се обаче повторно изпълнение, след като преглед с VAR показа, че хърватският вратар е отлепил и двата си крака от голлинията точно преди удара. При повторния удар Хари Кейн не сгреши - 1:0.

Хърватите не се смутиха и изравниха - играещият за "Комо" Мартин Батурина вкара за 1:1 с хубав далечен удар в 36-ата минута. Само 6 минути по-късно Кейн отново вкара. Този път с глава след изпълнение на ъглов удар от Деклан Райс.

Така капитанът на Англия записа три постижения. Той вече има най-много голове от дузпи в игрово време на световни първенства - 5. Също така се изравни с Дейвид Бекъм, като и двамата са единствените англичани, които вкарват в три различни световни първенства. Кейн се разписа също през 2018 и 2022 г. И освен това той изравни и рекорда на Гари Линекер по брой голове от английски футболист на шампионат на планетата - и двамата вече са с по 10.

10 - Harry Kane has scored 10 FIFA World Cup goals, the joint-most of any England player, along with Gary Lineker.



Summit. pic.twitter.com/hayeFWcSNh — OptaJoe (@OptaJoe) 17 юни 2026 г.

Но хърватите отново върнаха интригата и изравниха за 2:2 точно преди почивката, в петата минута на допълнителното време. Точен с красив удар бе Петър Муса.

Пред втората част два фактора помогнаха за победата на Англия. Бързото попадение на Джуд Белингам, който направи 3:2 само две минути след подновяването на играта, в 47-ата, а също така и тактическото майсторство на селекционера на островитяните Томас Тухел. Англичаните създадоха още опасни положения и само отличните изяви на Ливакович при удари на Антъни Гордън, Нико О'Райли и Кейн, оставиха резултата така. Но вратаря на хърватите не успя нищо да стори в 85-ата минута, когато Маркъс Рашфорд оформи крайния резултат - 4:2, с което окончателно окрили мечтите на милиони фенове на отбора за силен турнир.