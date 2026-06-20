Звездите на Турция се провалиха гръмко на световното

ЕПА/БГНЕС Турският халф Джан Узун не може да повярва, че мачът срещу Парагвай е приключил, докато южноамериканците празнуват първата си победа на Мондиал 2026.

Звездната селекция на Турция се сбогува с мечтата за участие в елиминационната фаза на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико още след втория си мач. Предвождан от капитана Хакан Чалханоглу и младия суперталант Арда Гюлер, тимът на южната ни съседка допусна второ поражение в група D, отстъпвайки тази сутрин с 0:1 пред Парагвай.

Голът на ст. "Ливайс" в Сан Франциско падна още във 2-рата мин., когато се разписа Матиас Галарса. В самия край на първата част южноамериканците останаха с човек по-малко, след като Мигел Алмирон беше изгонен с директен червен картон по новото правило, забраняващо на футболистите да прикриват устата си, когато отправят реплики към свой съперник. А халфът на "Атланта Юнайтед" направи точно това и прегрешението му беше потвърдено с VAR.

Въпреки че през цялото второ полувреме имаха числено преимущество на терена, турците така и не успяха да пробият парагвайската защита и вратаря Орландо Хил, макар да отправиха общо 32 удара в негова посока. Така селекцията на италианския треньор Винченцо Монтела продължава да няма отбелязан гол на Мондиал 2026, след като в първия си мач отстъпи с 0:2 пред Австралия.

С актив от 0 т. Турция вече няма шанс дори за третото място в класирането, тъй като там сега е Парагвай с 3 т. и предимство в директния двубой. В последния кръг на 25 юни "гуараните" излизат в директен спор за втората позиция с "кенгурата", а турците ще имат протоколна среща с домакина САЩ, който вече си осигури първото място с 6 т.

Тази нощ предсрочно от световното отпадна и още един отбор - този на аутсайдера Хаити. Островитяните загубиха с 0:3 от Бразилия и ще завършат последни в група С.

След два гола на Матеуш Куня и един на Винисиус Жуниор "селесао" пък излезе начело с равни точки (по 4) и по-добра голова разлика от Мароко. Нощес шампионът на Африка победи Шотландия с 1:0 и свали британците на трето място с 3 т.

И трите водещи отбора имат шансове за 1/16-финалите. Крайното подреждане ще бъде решено на 24 юни в сблъсъците Шотландия - Бразилия и Мароко - Хаити.