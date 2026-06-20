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САЩ излязоха от групата си на домакинския Мондиал 2026

Това световно първенство по футбол вече е второто в историята по брой автоголове

Днес, 00:39
Резервните играчи в американския отбор са наобградили Алекс Фрийман, който е разперил ръце след гола си срещу Австралия.
ЕПА/БГНЕС
Резервните играчи в американския отбор са наобградили Алекс Фрийман, който е разперил ръце след гола си срещу Австралия.

Тимът на САЩ стана вторият, който си осигури класиране за 1/16-финалите на Мондиал 2026, на което страната е съорганизатор. Това се случи след победата с 2:0 над Австралия в Сиатъл в група D. Така американците са начело в класирането с пълен актив след втория си успех от два мача.

Домакините имаха и късмет - в 11-ата минута австралийският защитник Камерън Бърджис си отбеляза автогол, след като засече по неволя във вратата си центриране на Фоларин Балогун. Това беше седмият автогол от началото на турнира, с което Мондиал 2026 става второто първенство по този показател след турнира преди 4 години в Катар, когато 12 пъти играчи са отбелязвали в своята врата.

Също така американците са първият отбор в историята на световни първенства, който е облагодетелстван от автоголове на съперници в два поредни двубоя.

В 43-ата минута Алекс Фрийман удвои след грешно изчистване на австралийската защита и това на практика реши мача. През втората част отборът на селекционера Маурисио Почетино не даде шанс на "кенгурута" даже да успеят да стигнат до опасна ситуация.

За втори път при участията си на световни първенства по футбол американският отбор успява да запише две поредни победи. Първият бе през 1930 г., когато Щатите достигат до трето място.

Сега САЩ излизат за седми път в историята си от групите на световно първенство. За пръв път обаче участието ще е на 1/16-финал, а обяснението е просто - ФИФА реши от този турнир да въведе разширен формат с 48 отбора, което наложи и вкарването на още една фаза от елиминациите - 1/16-финалите.

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Ключови думи:

Мондиал 2026, Маурисио Почетино

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