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Нидерландия е с единия крак в плейофите след погром над Швеция

"Тре крунур" вече се нуждае от задължителна победа над Япония, за да продължи

20 Юни 2026
Приятната изненада в състава на "лалетата" Брайън Броби (вляво) открива резултата срещу Швеция и слага началото на голеадата в Хюстън.
ЕПА/БГНЕС
Приятната изненада в състава на "лалетата" Брайън Броби (вляво) открива резултата срещу Швеция и слага началото на голеадата в Хюстън.

Нидерландия изнесе образцов мач срещу Швеция, спечели го и до голяма степен си осигури място в елиминационната фаза на Мондиал 2026. "Лалетата" победиха с изразителното 5:1 в срещата от група F и вече имат 4 точки.

Селекционерът на нидерландците Роналд Куман бе под напрежение за задължителна победа след равенството 2:2 с Япония в първия мач, но се справи отлично с тази ситуация. Една от изненадите в състава му бе пускането като титуляр на Браян Броби. Нападателят на "Съндърланд" се отплати, отбелязвайки първите два гола - в 5-ата и 17-ата минута. Веднага след почивката още два добави футболистът на "Ливърпул" Коди Гакпо - в 47-ата и 54-ата минута. С това двубоят беше решен.

Шведите започнаха да показват по-смислена игра едва след 30-ата минута, когато вече губеха с 0:2. Отбелязаха и попадение чрез Густаф Лагербиелке, но то бе отменено правилно заради засада. След това Антони Еланга намали на 1:4 в 59-ата минута след скоростна атака, но крайната дума отново бе на "лалетата". Крисенсио Съмървил дооформи победата в 89-ата минута.

А още след втория гол на Броби, Нидерландия стана осмият национален отбор с над 100 попадения на световно първенство по футбол след Бразилия, Германия, Аржентина, Франция, Италия, Испания и Англия. "Лалетата" записаха и рекорд, след като вече имат 14 поредни мача без загуба на шампионат на планетата. Досега те деляха постигението с Бразилия. Последната загуба на Нидерландия бе на финала на Мондиал 2010 - 0:1 от Испания.

След днешната загуба пък шведите трябва на всяка цена да победят Япония на 26 юни, за да продължат напред.

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Мондиал 2026, Роналд Куман

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