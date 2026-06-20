МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 10, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)

СЪБОТА, 20 ЮНИ

ГРУПА E

ГЕРМАНИЯ - КОТ Д'ИВОАР 2:1

(Ундав 68, 90+4; Кесие 30)

ЕКВАДОР - КЮРАСАО 0:0

КЛАСИРАНЕ

ГРУПА F

НИДЕРЛАНДИЯ - ШВЕЦИЯ 5:1

(Броби 5, 17, Гакпо 47, 54, Съмървил 89; Еланга 59)

ТУНИС - ЯПОНИЯ 0:4

(Камада 4, Уеда 31, 83, Ито 69)

КЛАСИРАНЕ

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Лионел Меси (Аржентина), Джонатан Дейвид (Канада);

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц, Дениз Ундав (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Килиан Мбапе (Франция), Ерлинг Холанд (Норвегия), Хари Кейн (Англия), Йохан Манзамби (Швейцария), Кайл Ларин (Канада), Исмаел Сайбари (Мароко), Матеуш Куня, Винисиус Жуниор (Бразилия), Брайън Броби, Коди Гакпо, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Даичи Камада, Аясе Уеда (Япония);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес, Луис Ромо (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич, Ермин Махмич (Босна и Херцеговина), Маурисио Магаляеш, Матиас Галарса (Парагвай), Джовани Рейна, Алекс Фрийман (САЩ), Бреел Емболо, Рубен Варгас, Гранит Джака (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк (Нидерландия), Кейто Накамура, Джуня Ито (Япония), Амад Диало, Франк Кесие (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Максимилиано Араухо (Уругвай), Брадли Баркола (Франция), Ибрахим Мбайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор (Норвегия), Романо Шмид, Марко Арнаутович (Австрия), Али Олуан (Йордания), Жоао Невеш (Португалия), Йоан Уиса (ДР Конго), Джуд Белингам, Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса (Хърватия), Калеб Иренкий (Гана), Даниел Муньос, Луис Диас, Хаминтон Кампас (Колумбия), Абосбек Файзулаев (Узбекистан), Тебохо Мокоена (Южна Африка), Нейтън Салиба (Канада);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия, Мохамед Манай (Катар) - за Канада, Камерън Бърджис (Австралия) - за САЩ.