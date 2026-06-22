Германия остана без централния си защитник на световното

ЕПА/БГНЕС Медицинският екип на Бундестима оказва първа помощ на Нико Шлотербек след контузията му в мача с Кот д`Ивоар, оказал се последен за централния защитник на Мондиал 2026.

Германският централен защитник Нико Шлотербек е изваден от състава за останалата част от световното първенство по футбол заради контузията на левия глезен, която получи по време на победата с 2:1 над Кот д'Ивоар в събота.

Тестовете в неделя на отборния лагер в Уинстън-Сейлъм, Северна Каролина, показаха, че 26-годишният национал, който беше титуляр в първите два мача, е увредил медиалната връзка в глезена си и ще отсъства няколко месеца, съобщи германският футболен съюз (DFB).

"Шлоти е изключителен защитник и ще ни липсва много на терена, особено брилянтната му способност да изгражда играта отзад - каза треньорът на Бундестима Юлиан Нагелсман. - Това можеше да бъде неговото световно първенство. Всички се опитахме да го успокоим вчера. За щастие, той е много позитивен човек, който вече гледа напред."

Шлотербек, който е футболист на "Борусия" (Дортмунд), обаче ще остане със състава на Германия до края на неговото участие на Мондиал 2026.

"Чудесен знак е, че той остава в отбора, тъй като има влияние и извън терена - коментира Нагелсман. - Въпреки отсъствието му ние все още сме много добре откъм централни защитници с Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Валдемар Антон и Малик Тиау."

С победата на Кот д`Ивоар с 2:1 4-кратният световен шампион Германия предсрочно си осигури продължаване в елиминационната фаза като победител в гр. Е. Последният му мач в групата ще е срещу Еквадор в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, в четвъртък.