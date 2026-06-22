Двукратен световен шампион също си изпати от Кабо Верде

ЕПА/БГНЕС Халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте е изпреварил уругвайския централен бранител Матиас Оливера в борба за топката край тъчлинията на ст. "Хард Рок" в Маями в мача, донесъл първи голове и втора точка за Кабо Верде на световни футболни финали.

Дебютантът на световното първенство по футбол Кабо Верде сътвори втора минисензация на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. След като в откриващата си среща от група Н измъкна нулево равенство от суперфаворита Испания, африканският тим завърши 2:2 срещу друг бивш световен шампион - Уругвай.

Кевин Пина отбеляза исторически първи гол за Зелени нос, пронизвайки вратата на южноамериканците от пряк свободен удар в 21-вата мин. Двукратните носители на титлата стигнаха до пълен обрат още преди почивката благодарение на попадения на Максимилиано Араухо в 44-тата и на Агустин Канобио в 6-ата мин. от добавеното време на първата част.

Около четвърт час след началото на второто полувреме обаче Кабо Верде отново шокира съперника, изравнявайки чрез Елио Варела в 61-вата мин. Двайсетина минути преди края урусите вкараха трети гол, но той беше правилно отменен заради засада след преразглеждане с VAR.

През цялата втора част на терена на ст. "Хард Рок" в Маями беше халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте, който влезе като резерва на почивката и записа втория си мач на световното за кабовердийците. Като титуляр пък започна бившият нападател на "Левски" Гари Родригес, който беше сменен в 58-ата мин. А на пейката беше вратарят на "Монтана" Марсио Роса.

Преди последния кръг в груповата фаза Испания оглавява класирането в групата с 4 т., пред Уругвай и Кабо Верде с по 2 т. и Саудитска Арабия с 1 т. В решаващите двубои на 26 юни ще бъдат излъчени два или три 1/16-финалиста в сблъсъците Кабо Верде - Саудитска Арабия и Уругвай - Испания.

Тази нощ беше историческа и за тима на Египет, който извоюва изобщо първата си победа на финалите на футболния мондиал. Поведени от капитана Мохамед Салах, африканците осъществиха обрат с 3:1 срещу Нова Зеландия в група G.

"Кивитата" поведоха в 15-ата мин. на ст. "Би Си Плейс" във Ванкувър с попадение на Фин Сърман. "Фараоните" изравниха в 59-ата чрез Мохамед Зико, а след това настъпи моментът на доскорошната звезда на "Ливърпул". Салах първо вкара за 2:1 в 68-ата, а после в 81-вата центрира от корнер за Трезеге, който с глава оформи крайния резултат.

След като в другия мач късно снощи Белгия и Иран завършиха 0:0 и събраха по 2 т., Египет оглави групата с 4 т., а Нова Зеландия е на четвърта позиция с 1 т. На 26 юни са решаващите битки Египет - Иран и Нова Зеландия - Белгия.