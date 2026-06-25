Южна Африка сътвори сензация на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Авторът на историческия гол за РЮА Тапело Масеко преследва звездния капитан на Корея Сон Хюнг-мин, за да опита да му отнеме топката в средата на терена на стадиона в Монтерей.

Отборът на Южна Африка поднесе първата голяма изненада на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. В последния кръг от група А "бафана бафана" победи фаворизирания тим на Южна Корея с 1:0 и за първи път в историята се класира за елиминациите на шампионата на планетата.

Тапело Масеко отбеляза паметния гол в 63-тата мин. от мача на ст. "BBVA" в Монтерей. Халфът на кипърския АЕЛ (Лимасол) се възползва от чудесен пас след пробив отляво на току-що влезлия от пейката Чепанг Мореми и прати топката в долния десен ъгъл на безпомощния Ким Сюнг-гю.

За РЮА това беше първи успех от началото на Мондиал 2026, но той се оказа достатъчен за второто място в потока и директно класиране за 1/16-финалите.

Като победител завърши съдомакинът Мексико, който спечели и третия си двубой - с 3:0 срещу Чехия, и събра максималните 9 т. с голова разлика 6:0.

Двубоят на ст. "Ацтека" имаше допълнителен заряд за мексиканските фенове и за световната футболна история, защото в 78-ата мин. треньорът Хавиер Агире направи жест към една от легендите на местния футбол - Гийермо Очоа, и го пусна в игра като резерва. 40-годишният вратар замени Раул Ранхел под овациите на 80 000 зрители и се превърна в едва третия футболист, участвал на шест световни първенства, след Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

Южноафриканците приключиха с 4 т., а корейците са с 3 т. и ще чакат развитието в останалите групи, за да разберат дали са един от осемте най-добри трети отбора, които ще намерят място в Топ 32. Чехите завършват последни в класирането с 1 т. и се прибират у дома.

Тази нощ стана известна развръзката в още два потока от първата фаза. В група А Швейцария победи Канада с 2:1 и финишира първи със 7 т., пращайки съдомакините на втора позиция с 4 т. Трети пък е съставът на Босна и Херцеговина, който също събра 4 т. след 3:1 срещу Катар и със сигурност ще играе в елиминациите.

Благодарение на този развой вече е известен и първият 1/16-финален сблъсък - на 28 юни в Лос Анджелис един срещу друг ще се изправят Южна Африка и Канада.

Същевременно в група С не се стигна до никакви изненади и Бразилия и Мароко окупираха първите две позиции. "Селесао" се наложи с 3:0 над Шотландия с два гола на Винисиус Жуниор и един на Матеуш Куня - двамата футболисти, които вкараха всички седем попадения за тима в потока. Своето дългоочаквано завръщане направи звездата Неймар, появил се като резерва в 76-ата мин. вместо Куня.

Мароканците пък биха Хаити с 4:2 и се наредиха втори, отстъпвайки само по голова разлика на бразилците.