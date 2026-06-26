Еквадор обърна Бундестима и влезе в Топ 32

ЕПА/БГНЕС Еквадорските фенове по трибуните на ст. "МетЛайф" са изпаднали в еуфория, а футболистите от националния тим са се втурнали да гонят Гонсало Плата (вляво), който току-що е пратил топката за втори път в мрежата на Германия.

Еквадор се пребори за място в елиминациите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, побеждавайки един от фаворитите за титлата - Германия. В последния кръг от група Е южноамериканците се наложиха над Бундестима с 2:1 на ст. "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд и се класираха за 1/16-финалите.

Въпреки че предварително си беше гарантирал първото място в потока, "маншафтът" излезе с титулярния си състав и започна ударно двубоя. Германците поведоха, преди да са изтекли и две минути - с гол на Лерой Сане, и продължиха да редуват вихрени атаки.

Еквадорците обаче се възползваха от ранна грешка в немската отбрана и изравниха още в 9-ата мин. чрез Нилсон Ангуло, а това сякаш секна ентусиазма на 4-кратните световни шампиони. До края на мача жълто-синьо-червените бяха по-активният и по-настоятелен тим и заслужено стигнаха до пълен обрат с гол на Гонсало Плата в 77-ата мин., хвърлил в екстаз огромна част от над 68 000 зрители по трибуните.

В другия мач Кот д`Ивоар без напрежение и без особени усилия победи Кюрасао с 2:0 и завърши втори в класирането - също с 6 т. като Германия, но със загуба в директния двубой. Еквадор събра 4 т. и е сигурен за Топ 32 като един от осемте най-добри трети отбора в първата фаза.

И трите тима от този поток ще научат конкретните си съперници в елиминациите след изиграване на последните мачове в останалите групи. Към момента са ясни само четири от 1/16-финалните двойки: Южна Африка - Канада, Нидерландия - Мароко (победителите от тези два мача ще се срещнат на 1/8-финалите), Бразилия - Япония и САЩ - Босна и Херцеговина.

Съединените щати също предсрочно си бяха осигурили първата позиция в група D - и също загубиха последния си мач. Основният домакин на Мондиал 2026 беше победен тази сутрин от тима на Турция, за който пък вече беше ясно, че напуска турнира. Южните ни съседи демонстрираха характер и се наложиха с 3:2 на ст. "СоФай" в Ингълууд, Калифорния, въпреки че изостанаха в резултата малко след началния съдийски сигнал.

Остън Тръсти откри за американците още в 3-тата мин., но младата турска звезда Арда Гюлер изравни в 10-ата, вкарвайки изобщо първото попадение за страната си от началото на шампионата. Стигна си и до пълен обрат в 31-вата мин., когато се разписа Оркун Кьокчю, но домакините направиха 2:2 малко след почивката благодарение на Себастиан Берхалтер. Драматичната развръзка настъпи в 8-ата минута от добавеното време отвъд 90-те с гол на Каан Айхан.

Нидерландия пък спечели група F след успех в последния ден с 3:1 над Тунис. Япония и Швеция завършиха 2:2 и заедно продължават напред като втори и трети.